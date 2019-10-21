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Saçlarını kestiren Ahmet Kural, tanınmaz hale geldi

Yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, yeni filmi için saçlarını kestirince bambaşka biri haline geldi. Yakışıklı oyuncunun hayranları Kural'ın son halini beğenmeyerek, "O güzel saçlar gitmiş." ifadelerini kullandı.

21.10.2019 18:21

Yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, yeni filmi Baba Parası için saçlarını kestirdi. Bambaşka biri haline gelen Ahmet Kural'ı hayranları beğenmedi.

"O GÜZEL SAÇLAR GİTMİŞ"

Instagram hesabından fotoğraf yayınlayan Ahmet Kural paylaşıma, "Set arası" notunu ekledi. Ahmet Kural'ın bir takipçisi fotoğrafa, "O güzel saçlar gitmiş" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hiç olmamış bence" ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİNE BAKIŞLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ahmet Kural, avukat Gizem Çağla Çelik ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sıla ile aşk yaşadığı dönemde şarkıcıya aşk dolu bakışlarıyla gündeme gelen Kural, bu sefer de yeni sevgilisine bakışıyla adından söz ettirmişti.

Saçlarını kestiren Ahmet Kural, tanınmaz hale geldi

Ahmet Kural, Instagram, Magazin

YORUMLAR (7)
EYLÜL:SPORA GİDERLER HABERİ YAPILIR. SAÇI KESİLİR HABERİ YAPILIR. KAHVE İÇERLER HABERİ YAPILIR BU NEDİR YA. . . . . . . . . . . . .
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MÜJDE:Ben de Sıla kötü bişey yaptı çocuğa sandım, oh çok şükür Sıla zarar vermemiş oğlancağaza.
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TEKİRĞ:müthiş haber . ahmet tıraş olmuş. . . . . . .
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FAPP:Tanınmaz hali bu mu? Yakışmış cidden
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DOĞRU:Yakışmış. Filmi sabırsızlıkla bekliyoruz.
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MODA OLDU:Ciizıss diyen bir breaking bad oyuncusu Aaronun etkileri.
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İSMİ GİZLİ:NE DİYUN GEVŞEK.
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