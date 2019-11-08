Haberler » Güncel » Saçlarını lösemili çocuklar için bağışladı - Haber

Saçlarını lösemili çocuklar için bağışladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bedensel engelli Beyza Temli (19), 2 yıldır özenle bakıp uzattığı saçlarını, 'Bir tutam saç, bir ömür boyu mutluluk' kampanyasına destek vermek için kestirerek, lösemili çocuklara peruk yapılması amacıyla bağışladı.

08.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:30 Saçlarını lösemili çocuklar için bağışladı

GAZİANTEP'in ilçesinde, bedensel engelli Beyza Temli (19), 2 yıldır özenle bakıp uzattığı saçlarını, 'Bir tutam saç, bir ömür boyu mutluluk' kampanyasına destek vermek için kestirerek, lösemili çocuklara peruk yapılması amacıyla bağışladı.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve bedensel engelli olan Beyza Temli, 3 yıl önce kanser şüphesiyle ameliyat oldu. O süreçte lösemili hastaları daha iyi anlama fırsatı bulduğunu söyleyen Temli, Lösemi Haftası dolayısıyla medyada yer alan haberlerden saç bağışı kampanyaları düzenlendiğini öğrendi. Genç kız kampanyada yer alarak saçını kuaförde kestirip, peruk yapılması için bağışladı.

'ONLARI DAHA İYİ ANLADIM'

Annesi Dilber ve kardeşinin yardımıyla kuaföre gelerek saçlarını kestiren Beyza Temli, "3 yıl önce kanser şüphesiyle ameliyat edildim. Daha sonra patoloji sonuçlarım temiz çıktı. Bu dönemde kanser tedavisi gören kardeşlerimi daha iyi anladım. Onları sevindirmek istedim. Bu amaçla kestirdiğim saçımı lösemili kardeşlerime peruk olması amacıyla bağışladım. Saçım bağışlanacak düzeyde uzadıkça bundan sonra da bağışlamaya devam edeceğim. İnşallah bağışladığım saç yerini bulmuştur" dedi.

Anne Dilber Temli ise çok sevdiği saçlarını bağışlayan kızı Beyza ile gurur duyduğunu söyledi.

KUAFÖR BAĞIŞ İÇİN ÜCRETSİZ KESECEK

Lösemi Haftası kapsamında saç bağışı yapan kişilere kesim ve saç boyasını ücretsiz yapacağını söyleyen kuaför Aslan Karabulut da kendi saçını da bağışladığını belirterek, "Kuaför salonuna gelip saçımı bağışlamak istiyorum diyen hiçbir müşterimden saç kesim ücreti ve boya parası almayacağım. Lösemili kardeşlerimizin yanındayız" dedi.



Bir Ömür Boyu, İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:01   Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret etti
20:06   Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı
20:06   Karabük'te yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü
20:05   Irak protestolarında son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti
20:04   "Baba Parası" filminin ilk teaserı yayımlandı
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 20:07:05