Haberler» Güncel» Haber

Sadaka kutularını çalan şüpheli yakalandı

ANTALYA'da, 3 iş yerinden sadaka kutularını çalan M.K. (36), polis ekiplerince yakalandı.

08.09.2019 15:10 Sadaka kutularını çalan şüpheli yakalandı
ANTALYA'da, 3 iş yerinden sadaka kutularını çalan M.K. (36), polis ekiplerince yakalandı. Yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan M.K.'nin 'hırsızlık' ve 'cinsel istismar' suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'nde bulunan iş yerlerinde, farklı zamanlarda, sadaka kutularının çalındığı ihbarı üzierine hareket geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı 3 iş yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede, iş yerlerine girip bir süre dolaştıktan sonra yanındaki poşete sadaka kutularını koyup, kaçan şüphelinin, yüzde 80 zihinsel engelli M.K. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince takibe alınan M.K., Meydankavağı Mahallesi'nde iş yerlerini gezerken yakalandı. Gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen M.K.'nin yapılan kimlik kontrolünde 'hırsızlık' ve 'cinsel istismar' suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı. M.K., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.



Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:14   Aksaray tuz gölü'nde teknofest roket yarışları-2
16:14   (havadan fotoğraflarla) - yenikapı'daki araçlar miting alanından çıkarılıyor
16:14   TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi tamamlandı (4)
16:12   Sümbül Efendi Tekkesi'nde 3 bin kişilik aşure kaynatıldı
16:11   Bakan ersoy: japonya'dan 500 bin turist kapasitesini yakalamak istiyoruz (2) - yeniden
16:10   Ümraniye'de nefesleri kesen drift şovu havadan görüntülendi
16:10   İstiklal caddesi'nde öldürülen itü'lü genç son yolculuğuna uğurlandı -2