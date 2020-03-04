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Sadaka kutusunu çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir camideki sadaka kutusunu çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

04.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:23Sadaka kutusunu çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı

'in ilçesinde bir camideki sadaka kutusunu çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Osmangazi Camiinde sadaka kutusunun çalındığını fark eden cami derneği yetkilileri durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdiler. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan başarılı çalışmaların ardından sadaka kutusunu çaldıkları tespit edilen 3 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. - BİLECİK


Yenidoğan Mahallesi, Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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4.03.2020 16:00:56