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Sadakataşı Derneği, 200 aileye kurban eti dağıttı

Sadakataşı Derneği ile Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu İslamic Relief'in iş birliğiyle Muş'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaşık 200 aileye kurban eti dağıtıldı.

13.08.2019 15:49 Sadakataşı Derneği, 200 aileye kurban eti dağıttı
Sadakataşı Derneği ile Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu İslamic Relief'in iş birliğiyle Muş'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaşık 200 aileye kurban eti dağıtıldı.
Kurban Bayramı nedeniyle farklı coğrafyalardaki birçok ülkeye kurban eti dağıtan Sadakataşı Derneği ile Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu İslamic Relief, Muş'taki ihtiyaç sahibi aileleri de unutmadı.
Sadakataşı ve İslamic Relief iş birliğiyle Muş'ta kesilen kurbanlıkların eti, 200 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.
Sadakataşı Derneği Tanıtım Medya görevlisi Mehmet Fatih Ulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sadakataşı Derneği'nin kurban organizasyonunun 4 kıta 30 ülkede devam ettiğini bildirdi.
Bu kapsamda kurban etleini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını ifade eden Ulu, şöyle konuştu:
"Kurban organizasyonu kapsamında bugün de Muş'ta 200 aileye kurban eti dağıttık. Bu ailelerimiz daha önceden tespit ettiğimiz ihtiyaç sahipleri. 'Kurbanın sırrı paylaşmaktır' sloganıyla çıktığımız bu yolda ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun bayram sevincini yaşatmak. Bu çerçevede hedefimiz yaklaşık 13 bin hisse kurban keserek bir milyon ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaktır."

Güncel

Kaynak: AA

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