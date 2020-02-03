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Sadakataşı Derneği İdlib'e yardımlarını sürdürüyor

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentine acil yardım ulaştırmaya devam ediyor.

03.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:44Sadakataşı Derneği İdlib'e yardımlarını sürdürüyor
Sadakataşı Derneği, 'nin kentine acil yardım ulaştırmaya devam ediyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, İdlib'te rejim güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonrası Sadakataşı Derneğinin başlattığı yardım çalışmaları kapsamında Kafr Jalis mülteci kampındaki ailelere 5 ton yakacak, 100 gıda kumanyası, 55 hisse kurban eti, 165'er adet yatak ve hasır dağıtımı yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, İdlib'te yarım milyondan fazla sivilin Türkiye sınırına göç ettiğine işaret etti.
Hasbal, insani kriz sonrası yardımlarını ara vermeden sürdürdüklerini aktararak, "Geçtiğimiz aylarda kurmuş olduğumuz Kafr Jalis Mülteci Kampı'nda yaşayan ailelere insani yardım ulaştırdık. Bu yardımların bölgeye gelmesine katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Yardımda bulunmak isteyenler, "www.sadakatasi.org.tr" adresinden bilgi alabiliyor.

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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