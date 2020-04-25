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Sadakataşı Derneği Muş'ta yardımlarını sürdürüyor

Sadakataşı Derneği, Muş'ta ihtiyaç sahipleri için gerçekleştirdiği ramazan yardımlarıyla vatandaşların gönlüne dokunuyor.

25.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:32
Sadakataşı Derneği Muş'ta yardımlarını sürdürüyor
Sadakataşı Derneği, Muş'ta ihtiyaç sahipleri için gerçekleştirdiği ramazan yardımlarıyla vatandaşların gönlüne dokunuyor.
Kentte tespit ettikleri ihtiyaç sahibi 150 aileye ramazan paketi dağıtımına başlayan Sadakataşı Derneği Muş Şubesi, bu yıl başta Türkiye olmak üzere 27 ülke ve 100 bölgede ramazan yardımları yapacak.
Sadakataşı Derneği Muş Şube Başkanı Aydin Sune, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sürdürülecek ramazan yardımları kapsamında 50 bin aileye gıda kumanyası ve marketlerden alışveriş yapabilecekleri Sosyal Yardım Kartı ulaştırılacaklarını aktardı.
'Ramazan gönülden gönüle temastır' çağrısıyla hareket edeceklerini ve hijyen kolisi ile pide dağıtımı da gerçekleştirileceklerini belirten Sune şunları kaydetti:
"Derneğimiz koronavirüs nedeniyle zor durumda olan ailelere, işlerini ayrılmak zorunda kalanlara, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine kumanya, zekat, fitre ve bayramlık kıyafetler ulaştıracak. Dernek bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iftar sofraları kurmayacak. Önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek kumanyaları dağıtarak iftar organizasyonları gerçekleştirilecek. Yurt içi ramazan yardımlarının ilk etabında Muş'ta 150 aileye içerisinde salça, sıvı yağ, konserve gıdalar, tuz, makarna, pirinç, bulgur, şeker, tuz ve çaydan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdik."
Sune, ihtiyaç sahiplerine dernek tarafından belirlenen marketlerden alışveriş yapabilecekleri Sosyal Yardım Kartı ile hijyen ürünü dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Muş, Güncel , Haber
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