Sadakataşı Derneği'nden 100 aileye ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği tarafından Adıyaman'da 100 aileye ramazan kumanyası ulaştırıldı.

14.05.2020 18:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:17
Sadakataşı Derneği tarafından Adıyaman'da 100 aileye ramazan kumanyası ulaştırıldı.
Kentte daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 100 aileye, Sadakataşı Derneği gönüllüleri ve Vefa Destek Grupları tarafından ramazan dolayısıyla kumanya yardımı dağıtıldı.
Dernek gönüllüsü Muhammed Ballı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi Almanya'nın Berlin kentinde bulunan Vahdet Eğitim Kurumları'nın katkılarıyla kentte belirledikleri 100 aileye kumanya dağıtımı yaptıklarını belirtti.
Yardımları hem dernek gönüllüleri hem de Vefa Destek Grupları öncülüğünde gerçekleştirdiklerini ifade eden Ballı, "Yardımlar dernek aracılığı ile Türkiye geneli ihtiyaç sahibi aileleri de yapılıyor. Salgından dolayı sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz ama yardımlarımızı ailelere ulaştırıyoruz." dedi. Sadakataşı Derneği’nden 100 aileye ramazan yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Almanya, Berlin, Güncel, Haber

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