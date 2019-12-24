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Sadakataşı Derneği'nden İdlib'deki savaş mağdurlarına kışlık yardım

Sadakataşı Derneği, Suriye-Türkiye sınırı hattında barınan savaş mağduru kamp sakinlerine, "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyasıyla toplanan kışlık yardımları dağıttı.

24.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:14 Sadakataşı Derneği'nden İdlib'deki savaş mağdurlarına kışlık yardım
Sadakataşı Derneği, Suriye- sınırı hattında barınan savaş mağduru kamp sakinlerine, "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyasıyla toplanan kışlık yardımları dağıttı.
Derneğin yönetim kurulu üyesi Murat Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla Türkiye'nin 10 ilinde "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyasıyla toplanan kışlık yardımların savaş mağdurlarına dağıtıldığını söyledi.
Kantarcı, özellikle Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçıp sınır hattındaki Meşhed köyüne sığınan kamp sakinlerine yardım ulaştırdıklarını ifade ederek, "6 biner çift bot ve çorap ile 5 bin polar battaniyeyi muhtaç kardeşlerimize teslim ettik." dedi.
Öte yandan, Sadakataşı Derneği ve Hiba Yardım Derneği, Meşhed köyünde 200 kişilik "Habibe Salim Zarrad" adlı caminin açılışını yaptı.
Sadakataşı Derneği, Suriye'de bölgesi ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde savaş mağdurları için çadır kurma ve kumanya dağıtma, ramazan ayında toplu iftar verme gibi faaliyetler gerçekleştiriyor.

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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