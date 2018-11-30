Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e Yardım Eli

30 Kasım 2018 Cuma 14:53



30 Kasım 2018 Cuma 14:53

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Yemen'de özellikle ekmek ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bölgede, günlük yaklaşık 3 bin kişiye ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Yardım çağrısıyla Yemen'de 1 milyon insana ulaşmak istiyoruz." dedi.Sadakataşı Derneği Hanım Komisyonunca, iç savaş nedeniyle kıtlığın yaşandığı Yemen için başlatılan "Yemen için Ses Ver Türkiye Kampanyası" kapsamında Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde program düzenlendi.Programda konuşan Özdal, Yemen'de son dönemlerde açlıktan ölümlerin başlamasıyla büyük bir insani krizin yaşandığını belirterek, "Yemen, şu an Birleşmiş Milletler (BM), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) açıklamalarına göre dünyadaki en büyük insani krizin yaşandığı yer. Biz de Sadakataşı Derneği olarak, bölgede çok eskiden beri insani yardım çalışmaları düzenliyoruz." dedi.Yemen'in Türkiye'ye yakın bir coğrafya olduğunu dile getiren Özdal, Yemen'de yaşanan krizden sonra, bölgeyle ilgili çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Yemen için 'Elini Uzat Yemen Ölüyor' adlı bir kampanya başlattık. İki ay süren kampanyanın ardından bu kampanyamızı bütün Türkiye'ye yaymak üzere, 'Yemen İçin Ses Ver Türkiye" isimli yeni bir kampanya daha başlattık. Bugünden itibaren, benzeri programlarla, seminer ve konferanslarla, resim sergileri ve kahvaltı programlarıyla Yemen'deki bu insanlık dramını sessiz kalmamaya yönelik yardım çağrımızı gerçekleştireceğiz. Derneğimizin son 3 aydan beri yapmış olduğu yardım çalışmalarıyla şu ana kadar Yemen'de 200 bin civarında insana ulaştı. Bölgede acil gıda dağıtımları yapıyoruz. Su ihtiyacı için su dağıtımları gerçekleştiriyoruz."Yemen'de özellikle ekmek ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Özdal, "Bölgede, günlük yaklaşık 3 bin kişiye ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Sadakataşı Derneği olarak yardım çağrısıyla birlikte, Yemen'de 1 milyon insana ulaşmak istiyoruz. Bu yardımlarla birlikte inşallah kardeşlerimizin durumlarını hafiflemesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yemen'e yardım ulaştırmak isteyenler de derneğimizin sitesinden bize ulaşabilir. Vatandaşlar, SMS bağışlarında da bulunabilirler. Buradan Yemen için ses vermeye tüm halkımızı davet ediyorum." diye konuştu.Yemen'de şu an insani yardımların geçişlerine de müsaade edilmediğine işaret eden Kemal Özdal, ateşkesin sağlanması ve bölgede bir insani koridorun acil bir şekilde açılması gerektiğini sözlerine ekledi.Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun da konuşma yaptığı programa, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı, Yemen Islah Sosyal Hayır Kurumu'ndan Yahya Hasan ed-Dabba ve çok sayıda davetli katıldı.