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Sadakataşı Derneğinden Kudüs'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Yardım kolilerinden detaylar Yardım dağıtımından detaylar KUDÜS (AA) – Sadakataşı Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ve iftariyelik dağıtımı gerçekleştirdi.

05.05.2020 20:58 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:59
Yardım kolilerinden detaylar
Yardım dağıtımından detaylar KUDÜS (AA) – Sadakataşı Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ve iftariyelik dağıtımı gerçekleştirdi.
Kudüs Zekat Komitesi aracılığıyla yapılan yardımda, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere 150 ramazan paketi, 320 aileye de iftariyelik dağıtıldı.
Kudüs Zekat Komitesi yetkilisi Hamza Kasisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkının dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Kudüs'ü ve Filistin'i unutmadığını belirterek, Türkiye ve Sadakataşı Derneğine şükranlarını sundu.
Mescid-i Aksa'nın Kovid-19 nedeniyle kapalı olduğunu ve iftar programlarının yapılamadığını, dolayısıyla iftariyeliklerin ailelere dağıtıldığını söyleyen Kasisi, Kudüs'teki ihtiyaç sahiplerinin Türkiye halkının yardımlarını beklediğini ifade etti.
Kasisi, Sadakataşı Derneğinin her yıl Kudüs ve Mescid-i Aksa'da ramazan münasebetiyle iftar programları düzenlediğini ve muhtaç ailelere destek sağladığını hatırlatırken, bu yıl Kovid-19 nedeniyle bu tür organizasyonların sınırlı kaldığına dikkati çekti. Sadakataşı Derneğinden Kudüs’te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Kudüs, Kudüs, Güncel, Haber

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