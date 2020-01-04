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Sadakataşı Derneğinden öğrencilere kışlık giyecek yardımı

Sadakataşı Derneği, "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyası kapsamında Vezirköprü ilçesinde öğrencilere kışlık giyecek yardımında bulundu.

04.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:02 Sadakataşı Derneğinden öğrencilere kışlık giyecek yardımı
Sadakataşı Derneği, "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyası kapsamında ilçesinde öğrencilere kışlık giyecek yardımında bulundu.
İlçedeki Tahtaköprü İlkokulu'nu ziyaret eden dernek yönetimi ve gönüllüler, öğrencilere mont ve bot hediye etti.
Sadakataşı Derneği Denetim Kurulu Başkanı Faruk Şenel, 2020 kış yardımları kapsamında köydeki öğrencilere hediyeler vermek için geldiklerini söyledi.
Dernek olarak Türkiye'nin dört bir tarafında insanların yardımına koşmaya çalıştıklarını dile getiren Şenel, "Çocuklarımıza kış boyunca sıcak tutacağı kıyafetleri ulaştırıyoruz." dedi.

Dağıtıma eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan ise dernek yetkililerine Vezirköprü'yü seçtikleri için teşekkür etti.

Programa Sadakataşı Derneği Gönüllüsü ve TGS İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Sait Ceylan, İlim Yayma Cemiyeti Kadıköy İlçe Başkanı Adem Yeni de katıldı.

Tahtaköprü Mevkii, Vezirköprü, Güncel

Kaynak: AA

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