Sadakataşı'na Yemen Desteği Büyüyor

Açlık, salgın hastalıklar ve savaştan ölümlerin yaşandığı Yemen'de Sadakataşı Derneğinin başlatmış olduğu yardım kampanyasına son olarak SİYAD (Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği) tarafından destek geldi.

Sadakataşı genel merkezinde gerçekleştirilen görüşme sonrasında Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal ve SİYAD Başkanı Mehmet Kuru'nun imzaladıkları ortak kampanya protokolü ile Yemen'de yaşanan insanlık dramı için yapılan çağrıya destek büyüdü.

Sadakataşı'nın başlatmış olduğu 'Yemen için ses ver Türkiye' kampanyasına çok sayıda siyasi, sanatçı, STK başkanı, kanaat önderi ve sporcu sosyal medyada yayınladıkları mesajlar ile destek vermeye devam ediyor.

SİYAD Genel Başkanı Kuru yapmış olduğu açıklamada ''Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu bu önemli kampanya ile unutulan Yemen halkının yaşadığı trajediyi Türkiye'nin gündemine getirmesinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Bizde Sinoplular olarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşabilmek için tüm gücümüzle bölgeye yardımlarımızı ulaştıracağız.'' İfadelerini kullandı.

Özdal ise yaptığı açıklamada ''Yemen'de kardeşlerimiz çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Ülkede savaş ve açlık hüküm sürüyor. Dernek olarak bu duruma kayıtsız kalmamak adına 'Yemen için ses ver Türkiye' çağrısında bulunduk. Halkımızın Yemen'de yaşananlar karşısında sessiz kalmaması ve tüm ülke genelinde kampanyamıza sergiler, kermesler ve konferanslarla destek vermesi bizleri bölge için ümitlendirdi. Yemen halkının ihtiyacı olan gıda, hijyen paketleri, tıbbi malzemeler ve içilebilir temiz su yardımlarını bölgeye ulaştırmaya devam edeceğiz.'' İfadelerini kullandı.

Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı 30 bini aştı. Hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaştı. Her on dakikada bir çocuk açlıktan dolayı hayatını kaybediyor. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. Ülkede nüfusun yüzde 75'ini oluşturan 22 milyon kişi insani yardıma ve korumaya muhtaçdurumda yaşamlarını sürdürüyor.