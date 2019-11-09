Sadakataşı'ndan İdlib'e acil yardım

İdlib'de yaşanan insani kriz sonrası yardım faaliyetlerine ağırlık veren Sadakataşı Derneği, bölgede bulunan acil yardım ekibi tarafından İdlib şehir merkezi ile kırsalda bulunan Hazzano ve Killi bölgelerinde binlerce aileye yardım ulaştırıldı.

6 bin aileye yardım

Sadakataşı acil yardım ekibi tarafından Mevlid Kandili münasebetiyle gerçekleştirilen yardımlar kapsamında, her aileye 2 paket olmak üzere toplam 10 bin paket süt, 4000 paket bebek bisküvisi, 300 bin adet ekmek dağıtımı yapıldı. 500 aileye ise toz şeker, makarna, salça, zeytin yağı, ayçiçek yağı, nohut, mercimek, bulgur ve kuru fasulyeden oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi. Yardımlardan yaklaşık 6 bin aile faydalandı.

2011 yılında başlayan iç savaş sonrası Suriye'de 500 binden fazla kişi hayatını kaybederken 2 milyon kişi sakat kaldı, milyonlarca Suriyeli evlerini terk etti.

Dağıtımları organize eden ekipte bulunan dernek başkan yardımcısı Cevdet Hasbal yapmış olduğu açıklamada; ''İç savaşın yaşandığı Suriye'de defalarca kez insanlık dramına şahit olduk. İdlib'in merkez ve kırsal bölgelerinde yüzbinlerce insan mağdur durumda. Onların ihtiyaçlarını bir nebzede olsa karşılamak için Mevlid Kandili'nde bağışçılarımızın desteğiyle gıda dağıtımı gerçekleştirdik.'' İfadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu Suriye yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. 'SURİYE' yazıp 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.