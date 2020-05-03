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Sadakataşı'ndan ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği, sosyal yardım kartı, ramazan kumanyası ve bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı'ndan ramazan yardımı
03.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:12
Sadakataşı Derneği, sosyal yardım kartı, ramazan kumanyası ve bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Ramazan Gönülden Gönüle Temastır" çağrısıyla ramazan çalışmalarına Türkiye başta olmak üzere 27 ülkede gerçekleştiren dernek 400 aileye kumanya ulaştırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, bu ramazanda yurt içi ramazan yardımları kapsamında 50 bin aileye kumanya ve sosyal yardım kartı ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.
Özdal, "İslamic Relief Almanya'nın 7 yıldır düzenli olarak ulaştırdığı yardımları bu yıl da ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yaptıkları yardımlardan dolayı İslamic Relief Almanya şubesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Destek olmak isteyenler "RAMAZAN" yazıp 2989'a SMS göndererek 10 lira destekte bulunabilecek, "www.sadakatasi.org.tr" sitesinden online bağış yapabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Türkiye, Güncel, Haber

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