Sadakataşı'ndan Yemen'e Acil Yardım

13 Kasım 2018 Salı 14:08



13 Kasım 2018 Salı 14:08

Sadakataşı Derneği, Yemen'de kıtlığın en çok yaşandığı El Hudeyde bölgesindeki yüzlerce aileye temel yaşam malzemelerinden oluşan yardım kolisi dağıttı.Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, iç savaşın sürdüğü ve kıtlığın yaşandığı Yemen'de, Sadakataşı Derneği zor şartlar altında insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.Dernek, acil yardım çalışması kapsamında El Hudeyde'ye bağlı Ed Dali bölgesinde açlıkla mücadele eden yüzlerce aileye un, şeker, pirinç, yağ, konserve ve süt tozundan oluşan gıda kumanyası dağıtımını gerçekleştirdi.Derneğin daha önce kurban ve ramazan yardım organizasyonları gerçekleştirdiği bölgede, temiz su dağıtımı da yapıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, şunları kaydetti:"Ecdat yadigarı Yemen'de yaşanan iç savaşla beraber insanlık dramı ortaya çıkmaya başladı. Milyonlarca insan, yardıma muhtaç durumda. Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiler ve gelen görüntülere göre, geçtiğimiz yıl Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde yaşanan insani dramla aynı dramın yaşandığı, hatta 10 Doğu Guta büyüklüğünde bir insani dramın yaşandığı ve açlıktan ölümlerin gerçekleştiği ifade ediliyor. Acil yardım ekiplerimiz, ilk etap yardımları kapsamında yüzlerce aileye gıda kumanyası dağıtımı yaptı. Yardım çalışmalarımızın devamında tıbbi malzeme, hijyen paketi, içilebilir temiz su, gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirerek Yemenli kardeşlerimize yaşadıkları sefalet dönemlerinde yalnız olmadıklarını hissettireceğiz."İç savaş yaşanan Yemen'de, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. Ülkede nüfusun yüzde 75'ini oluşturan 22 milyon kişi, insani yardıma ve korumaya muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor.