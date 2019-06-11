Sadakataşı ramazanda 26 ülkeye yardım ulaştırdı

Kaynak: AA

Sadakataşı Derneği, ramazan boyunca yurt içinde ve 26 ülkede, yaklaşık 350 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekat, fitre ve bayramlık dağıtımı gerçekleştirirken "kardeşlik sofraları"nda binlerce kişiyi bir araya getirdi.18 bin ramazan kumanyasıRamazanda yardımlarını "Kardeşlikte Ramazan Gibi Olalım" çağrısıyla gerçekleştiren Sadakataşı Derneği, bu yıl 18 bin aileye kumanya ulaştırdı, yaklaşık 70 bin kişiye iftar verdi.Yurt içinde yetim ve şehit ailelerine öncelik vererek zekat, fitre dağıtan derneğin bu yardımından, yaklaşık 2 bin aile yararlandı.Dernek bu ramazanda abluka altında olan Gazze, işgal altında bulunan Kudüs, iç savaşın yaşandığı Suriye, Yemen'de ve Arakan gibi kriz bölgelerinde yaşayan insanlara öncelik vererek yardımlarını gerçekleştirdi.Ülkeleri Myanmar'da yaşamış oldukları soykırımdan kaçarak komşu ülke Bangladeş'e sığınan ve burada derme çatma evlerde yaşamlarını sürdüren Arakanlı mültecileri de unutmayan Sadakataşı Derneği, 6 bin 200 aileye ramazan kumanyası, 60 adet yolcu taşıma aracı, 30 adet yük taşıma aracı, bin çocuğa bayramlık kıyafet, 400 dikiş makinesi, 700 aileye de fitre ve zekat ulaştırdı.Geleneksel Aksa İftarlarıİsrail işgali altında bulunan Kudüs'te, 2011'den itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen Mescid-i Aksa iftarlarında bu ramazanda da dernek tarafından yaklaşık 45 bin kişi "kardeşlik sofraları"nda bir araya geldi. Ayrıca bin aileye ramazan kumanyası dağıtımı, zekat, fitre ve çocuklara bayramlık kıyafet yardımı gerçekleştirildi.Dernek Türkiye, Yemen, Lübnan, Bangladeş, Tanzanya ve Filistin'de yaşayan 5 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye ederek sevinçlerine ortak oldu.Yurt içi yardımlarıSadakataşı Derneği, ramazan yardımlarını Türkiye'nin 20 ilinde İslamic Relief kuruluşu ile birlikte gerçekleştirdi. Yardımlar kapsamında 3 bin ihtiyaç sahibi aileye un, makarna, pirinç, konserve gıdalar, tuz, çay, şeker ve kahvaltılık gıdalardan oluşan kumanya ulaştırıldı. Çocukları da unutmayan dernek bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti. Bolu'da yaşayan Suriyeli ve Afgan 600 mülteci ile iftar sofrası kuruldu.Kalıcı projelerDernek, ramazan yardımlarının yanı sıra kalıcı projeler de gerçekleştirerek Çad, Bangladeş, Mali, Sri Lanka ve Somali'de birçok su kuyusunun açılışını yaptı.Sadakataşı Derneği başta Türkiye'nin yanı sıra 26 ülkede ülkede ramazan yardımlarını gerçekleştirdi.Balkanlar ve Kafkasya'dan Arnavutluk, Bulgaristan, Abhazya, Makedonya. Afrika'dan Burkina Faso, Çad, Kenya, Mali, Somali, Nijer ve Tanzanya. Orta Doğu'dan Suriye, Irak, Yemen, Filistin ve Lübnan. Asya'dan ise Kırgızistan, Vietnam, Endonezya, Hindistan, Moğolistan, Sri Lanka, Filipinler (Moro), Bangladeş, Myanmar ve Afganistan yardım ulaştırılan ülkeler oldu.Açıklamada görüşlerine de yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "Dünyada yardımseverliği ve cömertliği ile bilinen ve bunu misyon haline dönüştürmüş bir medeniyete sahibiz. Zor günler geçiren İslam coğrafyası için yardım gönüllülerimizle gerçekleştirdiğimiz ramazan yardımlarıyla bir nebze de olsa yüzlerini güldürmenin ve sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli bağışçılarımıza yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.