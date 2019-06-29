Sadakataşı ve Fetih-Der'den Suriye'ye çadır kent

Sadakataşı Derneği ile Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde yapımı devam eden Muhammed Mursi Çadır Kenti'nin birinci etabı açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Hama ve İdlib'den Türkiye sınırına yakın bölgelere göç eden mülteciler için Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Ramazanın başlamasıyla birlikte rejim güçleri tarafından yoğun bombardımana tutulan İdlib ve Hama'da yaşayan 400 bin mülteci Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındı. Hijyenik olmayan koşullarda yaşayan aileler için yapımına başlanan ve 150 çadırdan oluşacak Muhammed Mursi Çadır Kenti'nin, 60 çadırdan oluşan birinci etabının açılışı yapıldı.

Bölgede bulunan dernek gönüllüleri tarafından çadır kente yerleştirilen 60 aileye zeytin, un, şeker, pirinç, çay, yağ ve konserveden oluşan gıda kumanyası, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İdlib kırsalında bulunan birçok noktada 4 bin çocuğa yazlık ayakkabı ve çorap yardımı yapan gönüllüler, Muhayyem Faruk Yetim Kampı ve çadır kentte yaşayan çocuklara dondurma dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, 7 yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye'de defalarca kez insanlık dramına şahit olduklarını ifade etti.

Son süreçte Türkiye sınırına sığınan yardıma muhtaç ailelerin konaklayabilmesi için Fetih-Der ile birlikte 150 çadırdan oluşan Muhammed Mursi Kampı'nın ilk etabının açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Özdal, bölgede çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar, "www.sadakatasi.org.tr" adresinden bilgi alabiliyor.

Kaynak: AA