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Saddam'ın kızından Trump'ın açıklamasına cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2003'teki Irak işgali "Büyük bir Hata" olarak nitelendirmesinin ardından, devrik lider Saddam Hüseyin'in kızından açıklama geldi.

11.10.2019 13:58Saddam'ın kızından Trump'ın açıklamasına cevap
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2003'teki Irak işgali "Büyük bir Hata" olarak nitelendirmesinin ardından, devrik lider Saddam Hüseyin'in kızından açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da ABD'nin varlığının "Ülke tarihindeki en büyük hata" olması ve Irak'ı işgal etmek için kitle imha silahlarının bahane olduğunu açıklamasının ardından, Saddam Hüseyin'in kızı Rağad sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ABD'nin işgal kararının zalimce olduğunu söyledi. ABD'nin Irak işgali kararının başından beri yanlış ve zalim bir karar olduğunu bildiklerini söyleyen Rağad "Peki ülkemiz viran oldu, ülkeyi savunurken şehit düşen babam, kardeşlerim, yeğenim ve her gün onlarca şehit düşen Iraklıları kim telafi edecek?" dedi.

Rağda açıklamasında, "Ben şunu biliyorum, Allah'ın izniyle elde edeceğimiz büyük bir zaferle Allah bizi telafi edecek" dedi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Saddam Hüseyin, Donald Trump, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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