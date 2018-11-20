Sadece 2 Malzeme ile Nefis İncir Uyutması Tarifi

20 Kasım 2018 Salı 16:04



20 Kasım 2018 Salı 16:04

İçerisindeki incirlerin mayalanması ile puding kıvamına gelen, yapımı farklı olduğu kadar tadı da lezzetli olan bir tatlıdır incir uyutması. Yalnızca 2 malzeme ile yapılan ve şekerini incirden alan bu tatlımızı denediğinizde sizlerde çok beğeneceksiniz. Dilerseniz misafirlerinize, dilerseniz de tatlı yemek isteyen çocuklarınıza rahatlıkla yapabilirsiniz. En belirgin ve en güzel özelliği şekersiz yapılması olan incir uyutmasını yediğinizde midenizde rahatsızlık hissi oluşturmayacaktır. Bu yüzden akşam yemeğinden sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Sizlerde sütlü ve hafif tatlıları seviyorsanız bu tarife mutlaka defterleriniz de yer açmalısınız. İçerisinde bolca incir tadı hissedeceğiniz incir uyutmasını dilediğiniz şekilde süsleyebilir ve görselliğini arttırabilirsiniz. Sizlerde incir uyutması nasıl yapılır? merak ediyorsanız videomuzu kaçırmadan izleyin. Evlerinde deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )