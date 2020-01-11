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Sadece 27 kişinin izlediği filmin ardından dram çıktı! Çekimler boyunca 5 kişi hayatını kaybetti

3 Ocak'ta vizyona giren ve sadece 27 kişi tarafından izlenen 'Laz Kit'in yapımcısı Zeki Akıncı, filmle ilgili yürek burkan gerçeği açıkladı. Akıncı, "İzlemeden alay etmek çok kolay. Filmi ekipten hayatını kaybedenler anısına vizyona soktum" diyerek filminin arkasında olduğunu söyledi.

11.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:21

Başrollerini Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın paylaştığı ve 27 Aralık 2019'da vizyona giren 28 oyuncunun rol aldığı 'Laz Kit' filmi gişede beklenenin gerisinde kaldı. Büyük umutlarla çekilen film 13 günde sadece 27 kişi izledi. Bu rakamla Twitter'da 'en çok konuşulanlar' listesine giren 'Laz Kit'in yapımcısı Zeki Akıncı, yaşadığı talihsizlikleri anlattı. Ünlü yapımcı, filmin çekimi boyunca ekipten 5 kişiyi kaybettiğini ve filmi onların anısına vizyona sürdüğünü dile getirdi.

"KENDİMİ KÖPRÜDEN ATARIM"

'in haberine göre; 2012'de çektiği filmi 8 yıl sonra vizyona sokabildiğini belirten Akıncı, "Bize 11 salon verdiler, 7'sinde film izlenemez bile. Verilen seanslar ise saat 11.00-13.00 arasıydı" dedi. Filminin arkasında olduğunu belirten yapımcı, "Film 1 milyon 250 bin liraya mal oldu. Ben küfürsüz komedi yaptım. Ama bu ülkede küfürsüz film sanat sayılmıyor. Filmim sektördeki onlarca komedi filminin yüzde 90'ından daha iyi değilse, kendimi köprüden atarım" şeklinde konuştu.

EKİPTEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zeki Akıncı, 'Laz Kit'i film ekibinden hayatını kaybeden Yusuf Atıcı, Tuncay Gürel, Adem Yavuz Özata, Volkan Saraçoğlu ve Süreyya Küçük anısına vizyona soktuğunu söyledi: Film izlemeden alay etmek çok kolay. Sinema sektöründeki bu kartelleşmiş haksızlığa karşıyım. Filmin yönetmenliğini üstlenen Yusuf Atıcı ve oyunculardan Tuncay Gürel, Adem Yavuz Özata, Volkan Saraçoğlu ve Süreyya Küçük vizyona girmeden önce farklı tarihlerde vefat etti. Ben de bu filmi onların anısına vizyona soktum.

LAZ KİT FİLMİN KONUSU NEDİR?

Kalemiti Ceyn, Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Tarlaya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırısına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit olan Deli Kadir tarafından kurtarılır. Ancak olanlar bununla da sınırlı kalmayacaktır.

Yönetmenliğini Yusuf Atıcı'nın üstlendiği, komedi türündeki Laz Kit filminin oyuncu kadrosunda Tuğba Özay, Çılgın Sedat, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezer, Dost Elver gibi isimler yer alıyor.

Tuğba Özay ve Çılgın SedatTuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın rol aldığı Laz Kit filmini 13 günde 27 kişi izledi

Laz Kit filmi konusu nedir? Laz Kit oyuncuları ve Laz Kit özeti!Laz Kit filmi konusu nedir? Laz Kit oyuncuları ve Laz Kit özeti!

Sadece 27 kişinin izlediği filmin ardından dram çıktı! Çekimler boyunca 5 kişi hayatını kaybetti

Sedat Kapurtu, Tuğba Özay, Hürriyet, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
LAZOSKİ:Oyuncular yuzunden kimse gitmiyor isim yapmamis gencleri alsaniz oynatsaniz daha iyi olur
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AKTROL:film mi la yıllardır film izlemiyorum ben dizi mizi hep hikaye hep aynı nakarat bana bilmediğim birşey izletin boş bu işler boş
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AHAHAGA:ölenlerlerle beraber bizleride öldürdün keşke gülmekten öldürseydin ahahahha :)
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ZİYAA:Keşke 5 kişi ölmeseydi de, sen de bu filmi vizyona koymasaydın, yapımcı kardeşim. . .
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BURSALI MANKEN:akrabaları yokmuşmu
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Lan reklam yapıcam diye kendinizi düşürdüğünüz rezilliğe bakın neymiş 5 kişi ölmüş sanki sette çatışıyorlar
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HASAN HUSEYİN:Demek bu kadina gicik bir Ben degilim.
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S:saçma sapan film . fragmandan belli. . çizgi film izlerim daha iyi. . .
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KARTAL:O KADAR ÜNLÜ VAR KENDİ ARKADAŞLARI AKRABALARI VE TAKİPÇİLERİ BİLE İZLEMEMİŞ. .
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SMZ:vatandaş izlesin diye film yapılıyor. FAKAT FİLM OYUNCULARI VEYA SET EKİBİ GİDİP İZLEMEMİŞ. . . . BİZİM İZLEMEMİZİ İSTİYORLAR.
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