Kaynak: İHA

Sadece baş parmağını kullanarak 4 kitap yazdı Yüzde 99 bedensel engelli olan Vahit Sonay Yazgan, 5. kitabını yazıyorSAMSUN - Samsun 'da 45 yaşındaki yüzde 99 oranında bedensel engelli Vahit Sonay Yazgan, sadece baş parmağını kullanarak 4 kitap yazdı. Yazgan, yaşadığı aşk acılarını anlattığı 5. kitabının da yarısını tamamladı. Vahit Sonay Yazgan, 1974 tarihinde Samsun'da doğdu. Doğumundan 1 ay sonra beyin felci geçirerek yüzde 99 engelli durumuna geldi. 1987 yılında ilkokuldan mezun olan Yazgan, engeline rağmen hayattan kopmayarak annesinin desteğiyle yeteneklerini sergilemeye başladı. 1990-1992 ve 1998 yıllarında yapılan resim yarışmalarında birincilik kazandı. 1992 yılında OMÜ'de düzenlenen satranç yarışmasında Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünden bir grup öğrenciyi yenerek şampiyon oldu. Yazgan, daha sonra engelli olarak geçirdiği tüm hayatını kitaba dökmek istedi. 2003 yılında aşığı olduğu Galatasaray için "Galatasaray ve Aşk" adlı ilk kitabını bastırdı. İkinci kitabı "İçimdeki Acı Bu" isimli kitabını 2007 yılında bastırdı. "Ne var, Ne yok" isimli kitabını ise 2011 yılında çıkaran Vahit Yazgan, son olarak da "O Ben Değilim Anne " adlı kitabı yazdı. Yazgan ve annesi Bedriye Yazgan ile birlikte Karadeniz Kitap Fuarı'nda yazdığı kitapları vatandaşlara tanıtıyor. "Sol elinin baş parmağı ile kitap yazıyor" Oğlunun yüzde 99 oranında bedensel engelli olduğunu ve sadece sol el baş parmağını kullandığını ifade eden anne Bedriye Yazgan, "Oğlum 45 yaşında, 25 yılda 4 kitap yazdı. Dünyaya, hayata bağlanıp, mutlu olabilmek için güzel bir vesile yakaladık. İlk olarak 'Galatasaray ve Aşkı', sonra 'İçimdeki Acı Bu', üçüncü kitabı olarak 'Ne var Ne Yok' ve son olarak da 'O Ben Değilim Anne' kitaplarını yazdı. Şimdi 5. kitabı olan 'May+Tali' adında bir kitap yazıyor. Bu kitabında heder olan 2 büyük aşkını anlatıyor. Bu kitabı da hemen hemen yarıya geldi. Ben de oğlumun hala hayata tutulmasından dolayı çok mutluyum. Oğlumun sağ eli tamamen felçli. Açılamaz halde duruyor. Sol elinin ise sadece baş parmağını kullanabiliyor. Baş parmağı ile bilgisayarda yazıyor. Ancak yavaş yavaş kasılmaları ilerledi. Bu nedenle 5. kitabı yazdığı son kitabı olabilir. Ondan sonra da daha kitap yazamazsa, başka aktivitelere yönelebiliriz. Canımızı sıkacak birkaç konu var ama biz onları düşünmüyoruz, mutluluk ile hayatın üzerine yürüyoruz" dedi. "Yaşadığı aşk acılarını kitaplaştırıyor, belki de son kitabı olabilir" Oğlunun kaslarının iyice kasılmaya başladığını ve yakın zamanda başka bir kitap yazamama olasılığının olduğuna değinen anne Yazgan, "Oğlumun, May Sam isminde Lübnanlı bir sevgilisi vardı. Onunla 3 yıl internet üzerinden mesajlaştı. May'ı Türkiye 'ye çağırdık. Daha sonra May, oğluma ihanet etti ve evlendiği fotoğraflarını bize attı. Daha sonra oğluma bir Gürcü bakıcı bulduk. Sonra oğlumla birbirlerini sevdiler fakat bu da kötü sonla bitti. Gürcü sevgilisinin de oğlumla nikahlanarak, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra bizi terk edeceğini anlayınca, bizi terk etti. Böylece oğlumda delikli bir kalp bıraktı. Onu çok sevmiştik. Onu unutabilmek için de bu kitap fuarı bize ilaç oldu. Oğlum, yaşadığı bu olaylardan dolayı May Sam'ın May'ını, Taliana'nın da Tali'sini alarak son kitabına May+Tali adını vermeye karar kıldı. May+Tali adlı beşinci kitabı umarım bir sonraki fuarda sergileriz" diye konuştu. 45 yaşındaki Vahit Yazgan, kaslarının çabuk yorulması nedeniyle günde ancak 10-15 cümle yazabiliyor. Sadece tek baş parmağını kullanabilen Vahit Yazgan, kitabını bilgisayar ortamında yazıyor, yazım hatası yaptığı kelimeleri de anlamlarına dokunmadan öğretmen olan annesi düzeltiyor.