'Sadece bir meydan değil Bursa'yı değiştirecek mihenk taşı'

Osmangazi Meydanı ile birlikte Bursa 'nın merkezi konumundaki çok geniş bir bölgenin nefes alacağını belirten Başkan Dündar, "Osmangazi Meydanı ile birlikte Bursa'mızın kalbi hem kültürel, hem sosyal hem de bölgenin değişimi ile ekonomik değerin ciddi anlamında arttığı çok önemli bir mihenk taşı olacak" dedi.

ESKİ BURSA'NIN ÖZLEMİ, YENİ BURSA'NIN EN BÜYÜK İHTİYACI

Başkan Dündar, Osmangazi Meydanı ile hem Osmangazi ilçesi hem Bursa, hem de Türkiye 'nin en özel meydanlardan birine kavuşacağına dikkat çekerek, " 45 dönüm alanda çalışmaların sürdüğü Osmangazi Meydanı eski Bursa'nın özlemi, gelecek Bursa'nın ise en büyük ihtiyacı. Yoğun bir çalışmanın sürdüğü Osmangazi Meydanı tamamlandığında binlerce araçlık otoparkı, sosyal etkinlik alanları ve mimarisiyle tam anlamıyla gerçek bir meydan olacak. Ama daha da önemlisi; Osmangazi Meydanı Bursa'nın kalbi olacak. Kentin merkezi bambaşka bir kimliğe kavuşturacak.' şeklinde konuştu.

720 BİN METREKARELİK 3 PARK İLE BİRLEŞİYOR

Dündar, Türkiye'nin en modern meydanının, yeşil bağlantı hatlarıyla yaklaşık 720 bin metrekare büyüklüğe sahip Kültür Park, Merinos Parkı ve Çırpan Mahallesi Merinos Parkı'nı da içine alan büyüleyici bir cazibe merkezine dönüşeceğinin altını çizdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Meydanı'nda arabanızı park edip, keyifli zaman geçirdikten sonra biraz yürümeye karar verdiğinizde yeşil bağlantı yolları ile bir anda kendinizi Merinos Park, Çırpan Parkı ya da, Kültür Park'ta bulabilirsiniz" dedi. Başkan Dündar, son olarak içinde birçok sosyal merkezi barındıran Osmangazi Meydanı'nın yeşil bağlantı hatları ile Türkiye'nin en büyük yeşil alanına ve en çok ağaca sahip meydanı olacağını da sözlerine ekledi.