'Sadece Biz Varız'

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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesi teknik direktör Erwin Koeman'ın vurguladığı konuların başında disiplin geliyor.

Deneyimli çalıştırıcı, bu maçta ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamak gerektiğinin altını çiziyor.

Hollandalı antrenörün takımıyla yaptığı toplantıda maçın gergin bir atmosferde geçebileceği ile ilgili uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Koeman, "Seyircimiz maçta olmayacak. Sahada yalnız olacağız. Bizi kolay bir maç ve atmosfer beklemiyor. Saha içinde kenetlenmemiz, birlikte hareket etmemiz lazım. Bu nedenle yapmamız gereken tek şey sahaya odaklanmak. Tribünlerle ya da farklı konulara bakmamıza gerek yok. Saha içine odaklanmamız işimizi kolaylaştırır. Aksi durumda zorlanırız" ifadelerini kullandı.