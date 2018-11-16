16 Kasım 2018, 05:35
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Sadece Galatasaray

Sadece Galatasaray

Ligin ilk 12 haftasında sadece son şampiyon Galatasaray 2. sırada olurken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe 13., Trabzonspor 10. ve Beşiktaş 7. basamakta kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 12 hafta geride kalırken, ligin köklü kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor hayal kırıklığı yarattı.
Her ne kadar son şampiyon Galatasaray 2. sırada yer alsa da inişli çıkışlı tablosuyla sık sık eleştiriler aldı. Fatih Terim ve ekibi, ligde Trabzonspor'a 4-0, Akhisarspor'a 3-0 ve Malatyaspor'a 2-0 yenilerek adeta bir şok yaşadı. Fenerbahçe ise tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı. Sarı-lacivertliler, Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile 12 haftada 3 kez kazanabildi ve 10 gol buldu.
Ligde şu an itibariyle 13. sırada olan sarı-lacivertlilerde, 10. haftada gelen 3-1'lik Ankaragücü yenilgisi sonrası Phillip Cocu gitti, Erwin Koeman geldi. Transferde de yeni yıldızlar Slimani, 12 maçta sadece 1 gol bulurken, Benzia da saha içinde faydalı olamadı. Diego Reyes de geldiği günden bu yana eleştilerin altında kaldı.Beşiktaş'ta da Şenol Güneş yönetimindeki en kötü sezon başlangıcı geldi. 12 hafta sonuda 7. sırada olan siyah-beyazlılar, 4 yenilgi aldı. Son 2 maçını da kaybeden Kartal'da yeni transferler hep eleştirildi. Karius, Enzo Roco, Adem Ljajic gibi isimler vasatın altında kaldı. 
Ligde Galatasaray'ı 4-0 yenerek dikkat çeken Ünal Karaman'lı Trabzonspor da bir diğer hüsran yaşayan büyük takım oldu. 12 haftada 4 kez kaybeden ve 4 kez kazanan bordo-mavililerde, son 4 maç kabus gibi geçti. 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-0 yenilip tarihi bir hüsran yaşadı. Takımın kaptanları Onur Kıvrak ile Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldı. 
Trabzonspor,Beşiktaş,Galatasaray

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