Sadece Galatasaray

Her ne kadar son şampiyon Galatasaray 2. sırada yer alsa da inişli çıkışlı tablosuyla sık sık eleştiriler aldı. Fatih Terim
ve ekibi, ligde Trabzonspor'a 4-0, Akhisarspor'a 3-0 ve Malatyaspor
'a 2-0 yenilerek adeta bir şok yaşadı. Fenerbahçe ise tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı. Sarı-lacivertliler, Phillip Cocu
ve Erwin Koeman ile 12 haftada 3 kez kazanabildi ve 10 gol buldu.
Ligde şu an itibariyle 13. sırada olan sarı-lacivertlilerde, 10. haftada gelen 3-1'lik Ankaragücü
yenilgisi sonrası Phillip Cocu gitti, Erwin Koeman geldi. Transferde de yeni yıldızlar Slimani, 12 maçta sadece 1 gol bulurken, Benzia
da saha içinde faydalı olamadı. Diego Reyes de geldiği günden bu yana eleştilerin altında kaldı.Beşiktaş'ta da Şenol Güneş
yönetimindeki en kötü sezon başlangıcı geldi. 12 hafta sonuda 7. sırada olan siyah-beyazlılar, 4 yenilgi aldı. Son 2 maçını da kaybeden Kartal
'da yeni transferler hep eleştirildi. Karius, Enzo Roco
, Adem Ljajic
gibi isimler vasatın altında kaldı.
Ligde Galatasaray'ı 4-0 yenerek dikkat çeken Ünal Karaman
'lı Trabzonspor da bir diğer hüsran yaşayan büyük takım oldu. 12 haftada 4 kez kaybeden ve 4 kez kazanan bordo-mavililerde, son 4 maç kabus gibi geçti. 3 beraberlik alan Karadeniz
ekibi, Yeni Malatyaspor
'a deplasmanda 5-0 yenilip tarihi bir hüsran yaşadı. Takımın kaptanları Onur Kıvrak
ile Burak Yılmaz
kadro dışı bırakıldı.