"Sadece Kasımpaşalı Gördüm"

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Fenerbahçe- Kasımpaşa
karşılaşmasının 7. dakikasında Diage'nin kullandığı ancak kaleci Harun'un çıkardığı penaltı atışında, dönen topu filelerle buluşturan Eduok'un golünün iptali ve oyunun en direkt atışla başlatılmasının yankıları sürüyor. Dün TFF
'ye ulaşan hakem ve gözlemci raporlarında maçın geneli ve tartışmalı pozisyonla ilgili ilginç detaylar yer alıyor.
Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu
'nun, gol iptali ve en direkt atışla oyuna başlama kararıyla ilgili olarak, "Atış anında görüş alanımda penaltıyı kullanan 10 numaralı oyuncu ile onun çok yakınına gelen 11 numaralı oyuncu yer aldı. Bu oyuncu (Eduok) atış öncesi ceza alanına girerek penaltı ihlali yaptığı için attığı golü geçerli saymadım ve ihlalin gerçekleştiği noktadan en direkt atışla oyunu başlattım" diye yazdığı öğrenildi. Uğurlu pozisyonla ilgili olarak VAR'a başvurduğuna ilişkin bir değerlendirme ise yapmadı.
Gözlemci Kamil Abitoğlu
ise MHK tarafından bu sezon başlatılan zorunlu uygulama nedeniyle yorum yapmayıp, tüm gözlemcilerin maç sonrası işaretlediği soru-yanıt biçimindeki Gözlemci Raporu'nu doldurdu. Abitoğlu'nun, MHK tarafından hazırlanan matbu metnin 6. maddesindeki, "Oyunun başlaması ve tekrar başlaması yönetimi nasıldı (Başlama vuruşu, hakem atışı, kale vuruşu, köşe vuruşu, taç atışı, serbest vuruşlar, penaltı vuruşu ihlalleri dahil)?" şeklindeki soruyla ilgili olarak, "Oyunun tekrar başlamasında önemli hata(lar) yaptı" başlıklı (a) şıkkını işaretlediği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre maç bitiminde gözlemci ile hakemler arasında da 7. dakika masaya yatırıldı. Hakem Uğurlu'nun bu sohbet sırasında da "Ben sadece Kasımpaşalı iki oyuncu gördüm. Bu nedenle en direkt atışla başlattım" dediği, "Ama daha sonra VAR'a gidip geniş alan gördün" şeklindeki hatırlatmalara ise cevap vermediği belirtildi.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Gözlemci raporu ve VAR görüntüleri ışığında Yaşar Kemal Uğurlu'nun atışı tekrar ettirmek yerine, endirekt vuruşla oyunu başlatması hatalı bir karar olarak nitelendiriliyor. Bu gibi durumlarda genellikle hakem raporlarını dikkate alan MHK, Uğurlu'nun "Sadece Kasımpaşalı iki oyuncu gördüm" beyanını esas alarak hakem hatası değerlendirmesi yapabilir.
Aksi durumda ise Kasımpaşa "kural hatası" iddiasıyla maçın tekrarını talep edebilir. Ancak yarın (perşembe günü) kupa maçı oynayacak Kasımpaşa'nın, ileri bir tarihte tekrarlanması mümkün görünen maçla ilgili başvuru yapmayacağı iddia edildi.
Fenerbahçe,Yaşar Kemal,Kasımpaşa,Uğurlu
05 Aralık 2018 Çarşamba 08:24