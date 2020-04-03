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Sadece Öksürüğü Olanlara da Koronavirüs Testi Yapılacak

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının vaka tanımını değiştirdi. Sağlık Bakanlığı, bundan sonra sadece öksürüğü olan vatandaşlara da yeni tip koronavirüs testinin uygulanmasına karar verdi.

03.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:50
Sadece Öksürüğü Olanlara da Koronavirüs Testi Yapılacak
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının vaka tanımını değiştirdi. Sağlık Bakanlığı, bundan sonra sadece öksürüğü olan vatandaşlara da yeni tip koronavirüs testinin uygulanmasına karar verdi.

Sadece Öksürüğü Olanlar Dikkat

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs vaka sorgulama kılavuzunda değişiklik yaparak vaka tanımını değiştirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tip koronavirüs vaka sorgulama kılavuzunda "ateş veya ateş öyküsü", "sadece öksürük", "nefes almakta güçlük veya solunum sıkıntısı" olmak üzere üç temel soru bulunuyor.

Bu üç temel sorudan herhangi bir tanesine evet yanıtı verilmesi halinde kişiye maske takılıyor ve hemen ardından yeni tip koronavirüs için ayrılmış olan alana yönlendiriliyor. Yeni tip koronavirüs için ayrılmış alanda ise test yapılıyor.

Üç soruya hayır yanıtı veren kişiler ise hemen gönderilmiyor. Üç soruya da hayır yanıtı veren kişilere son 14 gün içinde yurt dışında bulunup bulunmadığı, son 14 gün içerisinde ev halkından birisinin yurt dışından gelip gelmediği, son 14 gün içerisinde yakınlarından herhangi birisinin solunum yolu hastalığı sebebi ile hastaneye yatıp yatmadığı, son 14 gün içerisinde yakınlarından yeni tip koronavirüs hastalığı tanısı koyulup koyulmadığı soruluyor.

Bu sorulardan herhangi bir tanesine evet yanıtı verilmesi halinde yeni tip koronavirüs riski olduğundan dolayı kişiye maske takılıyor ve hemen ardından yeni tip koronavirüs için ayrılmış olan alana yönlendiriliyor. Yeni tip koronavirüs için ayrılmış alanda ise test yapılıyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Teknoloji
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