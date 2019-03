Sadece Şampiyonluğa Kitlenirsek Hata Yaparız"

Kaynak: İHA

Başakşehirli futbolcu Arda Turan , "Biz 9 maçı yok sayar birden şampiyonluğa kitlenirsek hata yaparız. Biz gün gün gideceğiz" diye konuştu. Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir evinde Fenerbahçe 'yi 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası Başakşehirli futbolcu Arda Turan açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçının çok zor geçeceğini bildiklerini ifade eden Turan, "Fenerbahçe hangi şartta olursa olsun Türkiye 'deki en büyük camialardan bir tanesi. Bu gün de kendi ismine yakışır şekilde oyun oynadılar. Onlarda oyun oynadı, bizde oynadık. Biz bir plana doğru kaldık ve maçın büyük bölümünü forse ettik. Maçı önde götürürken bir hata yaptık ve planlar değişti. İkinci golü bulunca büyük bir avantajın sahibiyiz. Karşınızda Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray var. Biz haddimizi bilerek gün gün sahanın içine odaklanarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Fenerbahçe'ye geçmiş olsun diyorum. Bu durumdan kurtulacaklardır. Hem futbolcu arkadaşlarıma hem taraftara geçmiş olsun diyorum. Onlar için her şey iyi olur umarım" dedi."GÜN GÜN GİDECEĞİZ"Şampiyonluk hakkında konuşan Turan, "Karşımızdaki rakibimiz Galatasaray. Çok dikkat etmemiz lazım. Bir mağlubiyet sonra her şeyde sıkışabiliriz. Hayalimiz Kayserispor maçı. O maça kadar büyük konsantrasyonla konsantre oluyoruz. Gün gün gideceğiz" ifadelerini kullandı."PERFORMANSIM HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDECEK"Kendi performansından memnun olduğunu anlatan Arda Turan, " Atletico Madrid 'deki gibi oynuyorum. Orada da az gol asistim vardı. Her geçen gün daha iyi geçecektir. Çok önemli bir savunma oynuyoruz. Tamamı ile herkesin aynı yerde olduğu çok iyi pozisyon aldığı hücum sistemimiz var. Bazen topa gitmek istiyorsun ama uzak kalmak zorunda kalıyorsun. Kendimden de memnunum. Ama en önemli şey şampiyonluğu kazanmak. Oyuncunun kazanması için takımın kazanması lazım. Takım kazanırsa herkes kazanır" şeklinde konuştu."SADECE ŞAMPİYONLUĞA KİTLENİRSEK HATA YAPARIZ"Şampiyonluğun büyük bir hayal olduğunu dile getiren Turan, " Bursaspor 'un bir defa şampiyon olması bence o seyirciyle az. Geçen gün geldiklerinde onu düşünmüştüm. Bizim seyircimiz de toparlanıyor. Biz 9 maçı yok sayar birden şampiyonluğa kitlenirsek hata yaparız. Biz gün gün gideceğiz. Karşımızda çok önemli camialar var ve en ufak bir hatayı değerlendireceklerdir. Biz sahanın içinde kalıp Kayserispor maçına konsantre olmalıyız" diye belirtti.(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/İHA)