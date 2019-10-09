Milli Savunma Bakanlığı: Sadece teröristler hedef alınmaktadır

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Sivillerin hedef alındığına dair çıkan haberlere yanıt veren Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi sadece terör unsurlarının hedef alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan "Barış Pınarı Harekat Planı"nın Türk Silahlı Kuvvetlerince saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILI OLARAK İCRA EDİLİYOR"

"Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir."

"HER TÜRLÜ DİKKAT VE HASSASİYET GÖSTERİLMEKTEDİR"

"Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Havadan giren Türk ordusu saat 18.00 itibarıyla sınırın 25, 19:30 itibarıyla da sınırın 30 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.