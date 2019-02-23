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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece terörle mücadele etmiyoruz. Sadece PKK ile sadece PYD ile sadece DEAŞ ile sadece uyuşturucu ile sadece DHKP-C ile sadece organize suç örgütleriyle sadece tefecilerle, hepsiyle mücadele ediyoruz ve hepsiyle de şu anda iyi bir noktada olduğumuzu söylemek istiyorum." dedi.Hayrat ilçe merkezinde parti otobüsünün üzerinden halka hitap eden Bakan Soylu, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.Soylu, Hayratlıların, AK Parti kurulduğu günden beri Erdoğan'a yol arkadaşlığı yaptığını belirterek, vatandaşlara bu destekleri için teşekkür etti.Bakan Soylu, Hayratlılardan, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu ile Hayrat Belediye Başkan Adayı Salih Öztel için destek istedi.Hayrat'ta AK Parti bayrağının, hizmet bayrağının değişmesinin önce Recep Tayyip Erdoğan'ı üzeceğini dile getiren Soylu, "Beni de arkadaşlarımı da üzer. Yüzde 90 seviyesinde oy alan bir siyasi parti burada kazanmak durumundadır." diye konuştu."Bana bin saat çalış deseler çalışacağım"Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün dünyayla nasıl mücadele ettiğini kendisinin de herkesin de gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:"İlla onun mücadelesini görmek için yanında bakan olmaya gerek yok. İlla onun mücadelesini görebilmek için milletvekili, il başkanı olmaya gerek yok. Ben öyle yorumlar, öyle değerlendirmeler vatandaşlarımız içerisinde duyuyorum ki Ankara'da 10 gün boyunca çalıştım. Trabzon'da aynen iki gün nasıl çalışacaksam, daha zor koşullarda ve daha zor bir şekilde sabahın erkeninde 8 buçuğunda, 9'unda başladım, gecenin saat 1'inde, 2'sine kadar ve neden olduğunu biliyor musunuz? Sadece bir sebepten dolayı, Allah şahit, Cumhurbaşkanımız üzülmesin. Bir de hazmedemiyorum arkadaşlar. Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atacağı ve zafer naralarıyla içeriye gireceği fotoğrafı hazmedemiyorum. 24 saat değil, 48 saat değil, 72 saat değil, bana bin saat çalış deseler çalışacağım."Bütün kurumlarla birlikte terörle mücadele ettiklerini vurgulayan Soylu, "Sadece terörle mücadele etmiyoruz. Sadece PKK ile sadece PYD ile sadece DEAŞ ile sadece uyuşturucu ile sadece DHKP-C ile sadece organize suç örgütleriyle sadece tefecilerle, hepsiyle mücadele ediyoruz ve hepsiyle de şu anda iyi bir noktada olduğumuzu söylemek istiyorum. Bütün bunlarda çok ciddi, kararlı adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu iradeyle, verdiği talimatlarla bunları gerçekleştirdik." dedi."Bu irade hiç esnemedi, hiç geri adım atmadı"Soylu, "Hakkari'de, Şırnak'ta, Nusaybin'de, Kızıltepe'de, Silopi'de dik duruyoruz." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ne zannediyorsunuz, karakterimizden mi? Karadeniz'in çocuğuyuz, biraz daha suyumuz serttir ama sadece ondan mı? Bilesiniz ki hayır. Kişiliğimizden mi? Bilesiniz ki hayır. Cesaretimizden mi? Bilesiniz ki hayır. Bizi orada dik durdurtan nedir, biliyor musunuz? Bizi orada dik durdurtan Hayrat size söylemek isterim sizin verdiğiniz o reyler var ya 50 gramlık oy pusulası var ya o oylar var ya sandık, demokrasi. Bize orada yapabileceklerimizi yapma iradesi ve kararlılığı veren sizin ortaya koyduğunuz iradedir. Bu irade hiç esnemedi, hiç geri adım atmadı. Darbeler yapıldı, başbakanlar asıldı, bu irade hiç geri durmadı. Bu ülkede 28 Şubat yaptılar. 15 yaşından küçük çocuğu Kur'an kursuna gönderemezsiniz dediler. Milletimizi tehdit ettiler. Dediler ki 28 Şubat bin yıl sürecek. Hani nerede? 3 Kasım 2002'de millet Tayyip Erdoğan'ı getirdi, 28 Şubat'ın üzerinden silindir gibi geçti. 50 gramlık oy pusulasıyla beraber silindir gibi geçti."Gezi olaylarının, 17-25 Aralık darbesinin yapıldığını ancak bu milletin yüzde 45 oy vererek 2014 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a "Yürü, biz seninle beraberiz" dediğini aktaran Soylu, "Hani diyor ya 'Dik dur eğilme, bu millet seninle.' Yani demiyor ki 'Ben sadece miting meydanında seninleyim.' Diyor ki 'Ben sandıkta da seninleyim, reyle de seninleyim, oyla da seninleyim, demokrasiyle de seninleyim.' Ne oldu. Hani başı açık, başı örtülü Meclise giremiyordu? Nasıl birbiriyle kardeş gibi giriyorlar şimdi." ifadesini kullandı.Bakan Soylu, şunları kaydetti:"Amerika bize 'Afrin'e giremezsiniz.' dedi. Dedi dimi? Afrin'e girdik mi? PKK'ya da gereğini gösterdik mi? Oradan da tabanlarına bakmadan kaçtılar mı? Kimilerine de gereğini yaptık mı? Türkiye eski Türkiye değil ama bu Türkiye'yi eski Türkiye haline getirmeyen onu eski Türkiye değil diye bize söylettiren sizsiniz, başka kimse değil. Bunu çok net söylüyorum eğer bugün Kato'da, Gabar'da, Cudi'de, Tunceli'de, Pülümür'de öbür taraftan Kars'ta, Çemçe'de, Tendürek'te Ağrı Dağı eteklerinde bizim evlatlarımız bayrağımızı, namusumuzu, ezan-ı Muhammediyemizi ve bu ülkenin birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü muhafaza etmek için 4 metre karda orada yalnız başına milletine inanan, irade göstererek orada duruyorsa bilesiniz ki bu sizdendir."Milletin kendilerine cesaret verdiğine dikkati çeken Soylu, "Dağlarda 15 bin terörist vardı. 700 tane kaldı. Kafalarını çıkaramıyorlar. Nisan, mayıs ayında şimdi yetiştiriyoruz, öyle bir şey icat ettik ki insansız hava araçlarında, değil adım atmak eğer inlerinden yukarı çıkabilirlerse göreceksiniz, perişan edeceğiz onları." diye konuştu.(Sürecek)