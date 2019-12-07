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Sadettin Ekinci'nden radyoda 'Gündem Spor' programı

18 Mart Çanakkale Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sadettin Ekinci, Kampüs FM'de 'Gündem Spor' adlı programı yapmaya başladı.

07.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:08Sadettin Ekinci'nden radyoda 'Gündem Spor' programı
18 Mart Çanakkale Üniversite Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sadettin , Kampüs FM'de 'Gündem Spor' adlı programı yapmaya başladı.

Çanakkale 18 Mart Üniversite radyosu olan Kampüs FM'de 'Gündem Spor' programını Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sadettin Ekinci sunuyor. Sadettin Ekinci aynı zamanda Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Çanakkale temsilcisi olarak görev yapmakta. Program, 18 Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç başta olmak üzere, öğretim üyelerini konuk ederek radyo dinleyicilerine bilgiler veriyor. Bugüne kadarki programlarda; sporda yetenek seçimi, yaşlılarda spor, masajın sağlığa faydaları, hentbol, dağcılık, rekreasyon ve üniversiteler federasyonu faaliyetleri işlendi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat da üniversite radyosunun faaliyetlerine destek veriyor. - İSTANBUL

Ekinci, Spor

Kaynak: İHA

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