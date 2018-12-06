Sadettin Saran'a Altın Marka Ödülü

23 dalda yapılan halk oylamasında 990 bin 577 oy kullanıldı. Türkiye'nin global ve yerel markalarını bir araya getiren dev organizasyonda; ödüller, 17 Aralık'ta sahiplerini bulacak. Türk ekonomi ve iş dünyasını ağırlayacak görkemli törende; Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Yılın İş Adamı" ödülünü alacak. Sunuculuğunu ünlü mankenler Özlem Yıldız ve Şenol İpek'in yapacağı II. Türkiye Altın Marka Ödülleri, Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'de gerçekleşecek.

Türkiye'nin kalkınması açısından oldukça önemli olan ulusal bilim, teknoloji, sanayi ve strateji çalışmalarını takdir ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen törende; 2018 yılı içerisinde Türkiye'ye ve değişen dünyanın pazarlarına uyum sağlayan başarılı marka ve kişiler ödüllendirilecek. Bu anlamda eğitim ve spor alanındaki yatırımlarıyla takdir toplayan Sadettin Saran, "Yılın İş Adamı" olarak ödülünü alacak. Saran'ın kurucusu olduğu; medya, yayıncılık, online, havacılık, turizm ve savunma alanlarında 31 şirketi bünyesinde barındıran Saran Holding, uluslararası medya ve yayın ürünleri pazarlaması sektöründe dünyada ilk 5'te yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra en çok spor salonu açan şirket, son olarak Kırıkkale'de 18'inci spor salonunu açtı. Saran, Kırıkkale'de kızı Lal adına anaokulu ve Doğu ile Güneydoğu'da birçok eğitim ve spor tesisi yaptırmıştı.

Türk markalarının adını, dünyaya en iyi şekilde duyurmayı hedefleyen Türkiye Altın Marka Ödülleri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş: "Ceylan İnşaat ana sponsorluğunda bu yıl gerçekleştirdiğimiz ödül töreninin amacı; ülkemizin önemli markalarının, Türkiye ve dünyadaki bilinirliğini artırmak ve hak ettiği yere ulaşmasını sağlamaktır. Kendi markalarımıza sahip çıkarak tüm dünyaya gücümüzü göstermek istiyoruz. Bu nedenle bu tür etkinliklerin, halkımızın markalarına sahip çıkması adına fırsat olacağını düşünüyoruz. 1 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında avrupaekonomigazetesi.com üzerinden yapılan halk oylaması sonuçları açıklandı. Tertip komitesinin belirlediği özel ödülleri ise ödül töreninden 1 hafta önce açıklayacağız." dedi. Türkiye'nin, dünya ekonomisinde ilk 10 ülke arasında yer aldığını ve Türk markalarının artık dünyanın her yerinde görüldüğünü belirten Delibaş, tüm Türkiye'nin tek vücut olarak markalarına sahip çıkması ve yerli markaların gücünü bilmesi gerektiğinin altını çiziyor.