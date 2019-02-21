21 Şubat 2019, 21:55
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Sadettin Saran'dan Ayrılan Emina Jahovic, Yalan Haberlere Ateş Püskürdü

Mustafa Sandal'dan ayrıldıktan sonra Sadettin Saran ile olan ilişkisini de bitiren Emina Jahovic hakkında çıkan haberlere isyan etti.

Mustafa Sandal'dan ayrıldıktan sonra Sadettin Saran ile olan ilişkisini de bitiren Emina Jahovic hakkında çıkan haberlere isyan etti.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İş adamı Sadettin Saran ile yedi aylık aşklarını geçtiğimiz günlerde bitiren şarkıcı Emina Jahovic'i Sırp basını kaynaklı haberler kızdırmaya devam ediyor. Bu kez ayrılık nedeni olarak Sadettin Saran'ın cimri olması gösterildi. Söz konusu iddialara çok sinirlenen Jahovic, sosyal medya hesabından "Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı?" mesajı ile tepki gösterdi. Emina Jahovic, Sadettin Saran'ın cimri olması nedeniyle ayrıldıkları iddiasına ateş püskürdü.

Mustafa Sandal, Emina Jahovic, Saadettin Saran, Magazin


YORUMLAR (11)
ADINIZI YAZIN: cehalet akıyor
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URFALI: sadetin saranda leş karkası gibi dir
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ADINIZI YAZIN: OTELDE NELER YAPMIŞTI BUNLAR, NE GÜLMÜŞTÜK OYSA
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BATTALGAZİ: Zinakeşleri haber yapıp durmayın
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