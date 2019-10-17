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Sadık Albayrak, imam hatipli öğrencilerle buluştu

Tarihçi, araştırmacı, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin "Gençlerle Başbaşa Sohbetler" etkinliğine katıldı.

17.10.2019 19:00
Tarihçi, araştırmacı, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin "Gençlerle Başbaşa Sohbetler" etkinliğine katıldı.
Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından her ay örnek şahsiyetleri öğrencilerle buluşturma amacıyla düzenlenen programın bu ayki konuğu Albayrak oldu.
Albayrak, "Kültürel Miras ve Gençlik" başlıklı programda, öğrencilerle sohbet etti.
Söyleşide kendi hayatından kesitler de sunan Albayrak, kutsal davayı bir bayrak yarışı olarak gördüğünü, bu bayrağın nesiller boyu aktarılma çabasını hayatı boyunca sürdürdüğünü ve bu bayrağın temsilcilerinin artık imam hatip liselilerinin olduğunu belirtti.
Öğrencilere, "Bayrağı sizler devraldınız. Bu bayrağı koruyun, kollayın ve zamanı gelince ehline devredin." diye seslenen Albayrak, bu konudaki hassasiyetini dile getirdi.
Albayrak, çektiği sıkıntılara ve yaşadığı zorluklara rağmen, hayatı boyunca davasını asla bırakmadığının altını çizerek, öğrencilerin de bu amaç doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Sadık Albayrak, imam hatipli öğrencilerle buluştu

Sadık Albayrak, Merkezefendi, Güncel

Kaynak: AA

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