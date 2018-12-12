Sadık Çiftpınar: "Bir Şey Söyleyip Yapamazsak Mahcubiyeti Büyük Olur"

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:49



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:49

Evkur Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, takımın hedefiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çıtayı yüksek tutup, bir şey söyleyip onu yapamazsak mahcubiyeti büyük olur. Taraftarlarımızı üzmek istemiyoruz" dedi.Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Çiftpınar, BB Erzurumspor maçını değerlendirerek, "Çok zor bir deplasman olduğunu biliyorduk. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında seyircisiyle birlikte çok iyi bir performans sergiliyordu. Aldığı sonuçlar ortada, çok zor mağlup oluyorlar. Biz bunun bilinciyle gittik. Tabi ki eksiklerimiz de vardı. Ama bu eksiklerin yokluğunu en az şekilde hissettirerek, sahada oynayan arkadaşlarımızla birlikte iyi bir mücadele sergileyerek, puan ya da puanlar almayı hedeflemiştik. Erzurumspor'un maça baskılı başlayacağını da biliyorduk, nitekim öyle de oldu. Bir süre baskı yedik, sağlı sollu geldiler. Aslında gol yiyeceğimiz yerde yemedik. Tam oyun lehimize döndü, topa hakim olmaya başladık, istediğimiz şekilde oyuna hükmederken, son haftalarda olduğu gibi kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek geriye düştük. Tabi böyle üst üste geldiği zaman ister istemez bir yıkım oluşuyor. Ben soyunma odasına girdiğimde gerçekten çok üzüldüm. Sinirlendim. Tabi sinirim arkadaşımıza değildi, biz de hata yapıyoruz. Aslında ben üzerimizdeki şansızlığa biraz sinirlendim. Ama bir 45 dakikamız daha olduğunu biliyorduk. Soyunma odasında kenetlendik, gereken konuşmaları yaptık. Hocamız da bize direktiflerini verdi. İkinci yarıya gerçekten çok iyi başladık. Deplasmanda oynamamıza rağmen baskı kurduk. Risk almazsak gol atamayacaktık. Nitekim böyle de oldu. Golü bulduk. Baskımız devam etti, Eren kardeşimiz güzel bir golle bizi öne geçirdi. Son dakikalarda da rakibin öne çıkmasıyla beraber onların hatasını değerlendirerek, üçüncü golü bulduk. Net bir skorla taraftarlarımızı mutlu ettik. İnşallah Antalyaspor'a karşı da iyi bir oyunla, güzel bir skor alır ve deplasmanda aldığımız galibiyeti taçlandırırız. Galip geldiğimiz takdirde ikinci olma şansımız da var" diye konuştu."Yapamazsak mahcubiyeti büyük olur"Genç stoper, bir gazetecinin 'Hedefle ilgili artık bir şeyler söylenmesi gerekmiyor mu' sorusuna, "Evet söylemek gerek de şimdi çok da büyük konuşmamak lazım. Sonuçta Malatyaspor olarak bizim ligdeki ikinci senemiz. İki senedir gerçekten çok güzel işlere imza atıyoruz. Ama şimdi çıtayı yüksek tutup, bir şey söyleyip onu yapamazsak mahcubiyeti büyük olur. Taraftarlarımızı üzmek istemiyoruz. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önümüzdeki Antalyaspor maçı da bu şekilde olacak. Zaten fikstüre baktığınızda çok ekstra puanlar aldık ama bir o kadar kazanacağımızı düşündüğümüz maçlarda da puan kayıpları yaşadık. İnşallah bu maç, öyle bir maç olmaz. İyi mücadele edip, iyi bir futbol sergileyip, taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Artık ligin beşinci sırasında olan bir Malatyaspor var. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ile aynı puanda olan takım var, biz artık iç sahada seyircilerimizin desteğini çok daha fazla hissetmek istiyoruz. Belki Akhisar maçında o golü yemesek şu an ligin ikincisiydik. Tabi bu stadın dolmasıyla ilgili de bir durum. Taraftarımız bizim için gerçekten itici bir güç oluyor. Bizler futbolcular olarak sahada elimizden geleni yaparak, iyi performans sergileyerek, taraftarlarımızın da desteğiyle bütün şehir olarak elimizi, gövdemizi taşın altına koyarsak çok güzel günler bizi bekliyor. Bir hedef göstermeye gerek yok. Hocamız gerekeni sezon başından beri söyledi. Hem puan hem de sıralama olarak geçen sezonun üzerinde bir performans sergilemek istiyoruz. Daha yukarısını yapacak kapasitemiz de var. İnşallah daha iyilerini yaparız ve taraftarlarımızı mutlu ederiz" cevabını verdi."Rakipten çok bizim ne yaptığımız önemli"Pazar günü sahalarında Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çiftpınar, "Antalyaspor takımı da gerçekten birçok sıkıntıyla boğuşuyor. Onlardan da böyle bir performans beklenmiyordu. Bülent Korkmaz ile beraber iyi bir çıkış yakaladılar. İyi ve kaliteli de bir kadroları var. Ama sahaya çıktığımızda rakipten çok bizim ne yaptığımız önemli. Bizim de çok iyi bir takımımız, iyi bir arkadaşlığımız var. İnşallah bunu pazar günü sahaya yansıtarak, taraftarlarımızın da desteğiyle güzel bir galibiyet alırsak puanımızı da 28 yaparsak ne mutlu bize" diye konuştu.Donald: "Beşincilikten biraz daha yükseği hak ediyoruz"Orta saha oyuncusu Mitchell Donald ise takım olarak daha sıkı çalışıp, daha yukarıya çıkmak istediklerini söyledi.Donald, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Öncelikle takım olduğumuz için çok mutluyum. Takım olarak bu galibiyeti kazandık. İyi çalıştık. Belki beşincilikten biraz daha yükseği hak ediyoruz ama olmadı. Şimdi çok sıkı çalışıp, pozisyonumuzu koruyup, daha yukarıya çıkmak istiyoruz. Tabloda daha yüksekte olmamız gerektiğini söyledim çünkü bazı maçlara çok iyi konsantre olamadık. Çok basit hatalarla puanlar kaybettik. Bunun için hala canımız yanıyor" diye konuştu."Ben Messi değilim"Görev aldığı maçlarda yüzde yüzünü sahaya yansıtmak için çalıştığını dile getiren Donald, "Tabi ki ben Messi değilim, çok çalışmalıyım ve sahaya çıktığım zaman her şeyimi vermeliyim. Bütün takım arkadaşlarım gibi. Onlar da aynısını yapıyorlar, bu şekilde devam edeceğiz" dedi."Bu pozisyonda oynayan tek futbolcu ben değilim"Antalyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyeceğini anımsatan Donald, "Öncelikle çok üzgünüm ama bu pozisyonda oynayan tek futbolcu ben değilim. Benim gibi iyi arkadaşlarım var. Onlar da sahaya çıkıp ellerinden gelenin en iyisini yapacaktır" ifadelerini kullandı. - MALATYA