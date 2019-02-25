Sadık Çiftpınar: Fenerbahçe ile Şaka Olmayacağını Herkese Gösterdik

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 55. dakikada Zajc, 62. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali'den geldi.

"FENERBAHÇE İLE KÜME KELİMESİ AYNI CÜMLEDE GEÇMEZ"

Maç sonunda konuşan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Sadık Çiftpınar, "İlk yarıda kötüydük, 3. golde benim de hatam var. Keşke o hatayı yapmasaydım, belki buradan kazanarak dönmüştük. Rakip takım taraftarları 'Fenerbahçe kümeye' diye bağırırken, Fenerbahçe ile şaka olmayacağını 2. yarıda gösterdik. Fenerbahçe ile küme kelimesi aynı cümlede bile geçemez, bunu gösterdik." dedi.