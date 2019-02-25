25 Şubat 2019, 23:51
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Sadık Çiftpınar: Fenerbahçe ile Şaka Olmayacağını Herkese Gösterdik

Derbi maçta Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydeden Sadık Çiftpınar maç sonunda, "Rakip takım taraftarları 'Fenerbahçe kümeye' diye bağırırken, Fenerbahçe ile şaka olmayacağını 2. yarıda gösterdik." dedi.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 55. dakikada Zajc, 62. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali'den geldi.

"FENERBAHÇE İLE KÜME KELİMESİ AYNI CÜMLEDE GEÇMEZ"

Maç sonunda konuşan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Sadık Çiftpınar, "İlk yarıda kötüydük, 3. golde benim de hatam var. Keşke o hatayı yapmasaydım, belki buradan kazanarak dönmüştük. Rakip takım taraftarları 'Fenerbahçe kümeye' diye bağırırken, Fenerbahçe ile şaka olmayacağını 2. yarıda gösterdik. Fenerbahçe ile küme kelimesi aynı cümlede bile geçemez, bunu gösterdik." dedi.

Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (22)
.: Bu köylü de adam oldu ya ne diyelim
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KAMİL: Fazla havaya girmeseydin şimdiden. Önce bir düşme hattından kurtulun da sonra konuşursunuz. .
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KSK Lİ MESUT: Ya bişey dicem... Conconlara ne oluyo, ha pardon, Bukalemun gibi takım değiştirip duruyolar. Değişikler..ç
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TABİİ YAA: Sadık efendi hep yalandan yerlerdesin hep eyyam içindesin bi susta adam bilsinler
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HEY GİDİ HEY : Bu hataya gs düşmüştü şimdi de bjk düştü. Gs 2.0 öndeyken güle oynaya maç giderken gs taraftarı maçı bırakıp fenere sallamaya başlayıp dalgaya başladı ne oldu sahada oyuncular sinirlenip gaza geldi maç 2.2 oldu bugün ise bjk taraftarı aynı hatayı yaptı fener kümeye bilmem neye başladı oyuncuları kendi elleriyle ateşlediler ve sonuç. normal de taraftar maça odaklansa rakibi bırakıp kendi takımını desteklese gs de bjk de sabaha kadar oynasalar fb bir gol atamazdı
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