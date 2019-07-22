Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye sürpriz teklif!

Yeni Malatyaspor geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye sattığı Sadık Çiftpınar'ı geri almak istiyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği tecrübeli stoper için Sarı-Siyahlı yöneticiler, Fenerbahçe'nin kapısını çalırken, bu transfer için son kararı Ersun Yanal verecek.

Star'da yer alan habere göre; Teknik heyetin geçtiğimiz sezon performasından memnun olmadığı Sadık için gelecek uygun bir teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Geride bıraktığımız sezon sarı lacivertli formayla 13 maçta görev alan 26 yaşındaki 1 gol atmıştı.