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Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye sürpriz teklif!

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye gönderilen Sadık Çiftpınar'ı istiyor.

22.07.2019 14:26

Yeni Malatyaspor geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye sattığı Sadık Çiftpınar'ı geri almak istiyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği tecrübeli stoper için Sarı-Siyahlı yöneticiler, Fenerbahçe'nin kapısını çalırken, bu transfer için son kararı Ersun Yanal verecek.

Star'da yer alan habere göre; Teknik heyetin geçtiğimiz sezon performasından memnun olmadığı Sadık için gelecek uygun bir teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Geride bıraktığımız sezon sarı lacivertli formayla 13 maçta görev alan 26 yaşındaki 1 gol atmıştı.

Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye sürpriz teklif!

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Sadık Çiftpınar, Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Spor

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