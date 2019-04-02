Sadık Pınar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ISPARTA KEÇİBORLU belediye başkan adayı olan Sadık Pınar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ISPARTA KEÇİBORLU ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Sadık Pınar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ISPARTA KEÇİBORLU adayı Sadık Pınar kimdir? BTP ISPARTA KEÇİBORLU adayı Sadık Pınar yüzde kaç oy aldı?

Sadık Pınar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ISPARTA KEÇİBORLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Sadık Pınar KEÇİBORLU ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. KEÇİBORLU ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Sadık Pınar adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

ISPARTA KEÇİBORLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.