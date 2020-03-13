Sadıkoğlu: Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Korona virüsü sonrası artan fiyatlar konusunda konunun yakın takipçisi olduklarını belirterek, "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.
13.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:18
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Korona virüsü sonrası artan fiyatlar konusunda konunun yakın takipçisi olduklarını belirterek, "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.
Çin'de ortaya çıkan yeni tip korona virüsü tehdidi her geçen gün artarken, virüsün yayılması ile birlikte bazı ürünlerin fiyatlarının ciddi oranda artması tepki topluyor.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı oda olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.
Bu hahksızlığı yapan firmalara hak ettikleri cezaların verileceğini dile getiren Sadıkoğlu, "Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Haksız rekabete yol açacak şekilde aşırı pahalıya satıldığını tespit ettiğiniz ürünleri ve fırsatçılık yapan firmaları Ticaret ve Sanayi Odamızın çağrı merkezi olan 444 8 944 nolu numaraya bildirebilirler" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
Çin'de ortaya çıkan yeni tip korona virüsü tehdidi her geçen gün artarken, virüsün yayılması ile birlikte bazı ürünlerin fiyatlarının ciddi oranda artması tepki topluyor.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı oda olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.
Bu hahksızlığı yapan firmalara hak ettikleri cezaların verileceğini dile getiren Sadıkoğlu, "Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Haksız rekabete yol açacak şekilde aşırı pahalıya satıldığını tespit ettiğiniz ürünleri ve fırsatçılık yapan firmaları Ticaret ve Sanayi Odamızın çağrı merkezi olan 444 8 944 nolu numaraya bildirebilirler" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Malatya, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ekonomi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Ekonomi
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Ekonomi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi