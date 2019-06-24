24.06.2019 20:15
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Sadio Diallo Gençlerbirliği'nde

Sadio Diallo Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği , Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, bu doğrultuda geçtiğimiz sezonu Hatayspor 'da tamamlayan Gineli Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.
Konuya ilişkin Başkent ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan 'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Takımız geçen sezonu Hatayspor'da tamamlayan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Hoş geldin Sadio Diallo!"
(İHA)
Kaynak: İHA
Hatayspor , Gençlerbirliği , Mamadou Diallo , Güncel

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