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Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin

Senegal Milli Takımı'ndan arkadaş olan Liverpool'un yıldız ismi Sadio Mane ile Galatasaraylı Mbaye Diagne sosyal medya üzerinden izleyicilerin de bulunduğu yayın gerçekleştirdi.

01.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:40

Bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne ile Senegal Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Liverpoollu Sadio Mane, Instagram canlı yayını gerçekleştirdi.

"SENİN PENALTI ATMANA İZİN VERMEZ"

Canlı yayında Sadio Mane'nin Diagne'ye Cristiano Ronaldo ile ilgili söylediği bir söz dikkat çekti. Mane Diange'ye, "Eğer Juventus'a gidersen, Cristiano ile sürekli kavga edersin çünkü senin penaltı atmana izin vermez." sözlerini kullandı.

Diagne ve Mane'nin sıklıkla yerel dillerini konuştuğu yayınını binlere kişi takip etti.

Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin
Sadio Mane’den Diagne’ye: Juventus’a gidersen Ronaldo’yla kavga edersin
Etiketler: Mbaye Diagne, sadio mane, Senegal, Spor

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Liverpool'un yıldız isimlerinden Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin
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Haberler ›› Spor ››Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin - Spor
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