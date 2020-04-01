Sadio Mane’den Diagne’ye: Juventus’a gidersen Ronaldo’yla kavga edersin

Bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne ile Senegal Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Liverpoollu Sadio Mane, Instagram canlı yayını gerçekleştirdi.

"SENİN PENALTI ATMANA İZİN VERMEZ"

Canlı yayında Sadio Mane'nin Diagne'ye Cristiano Ronaldo ile ilgili söylediği bir söz dikkat çekti. Mane Diange'ye, "Eğer Juventus'a gidersen, Cristiano ile sürekli kavga edersin çünkü senin penaltı atmana izin vermez." sözlerini kullandı.

Diagne ve Mane'nin sıklıkla yerel dillerini konuştuğu yayınını binlere kişi takip etti.