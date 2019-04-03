03 Nisan 2019, 14:19
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Şadırvan Musluklarını Çalan Hırsız Tutuklandı

Şadırvan Musluklarını Çalan Hırsız Tutuklandı

SAMSUN'da cami şadırvanından söktüğü muslukları çalan Onur A. (20), güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

SAMSUN'da cami şadırvanından söktüğü muslukları çalan Onur A. (20), güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Cami imamı şadırvandan 12 musluğun çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Irmak Polis Merkezi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, hırsızlık şüphelisinin Onur A. olduğunu belirlerdi. Yakalanan şüpheli, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Onur A., tutuklandı. 

- Samsun Canik, Samsun, Güncel
Kaynak: DHA