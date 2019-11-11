Haberler » Güncel » Sadr'dan ABD'ye 'erken seçim' resti - Haber

Sadr'dan ABD'ye "erken seçim" resti

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD gözetiminde erken seçime gidilmesi seçeneğini kabul etmediklerini belirtti.

11.11.2019 22:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:34Sadr'dan ABD'ye
'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD gözetiminde erken seçime gidilmesi seçeneğini kabul etmediklerini belirtti.
Sadr, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın, 1 Ekim'den bu yana Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösteriler için yaptığı "erken seçim" çağrısına yanıt verdi.
ABD'nin çağrısına sert bir dille karşılık veren Sadr, "ABD bir kez daha işgalci olduğunu ispatladı. Hala başkalarının işlerine müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.
Sadr, Irak'ın kaderini gerçek sahibi olan halkın tayin edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Erken seçim talebinde zaten bulunduk. Ancak ABD'nin gözetiminde (seçim) olursa buna sessiz kalmayacağız."
Şii lider Sadr ayrıca ABD'nin Irak'ı; Suriye veya başka bir çatışma bölgesine dönüştürmesine de müsaade etmeyeceklerini kaydetti.
Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamada, Irak'ta haftalardır süren hükümet karşıtı gösterilerden derin endişe duyulduğu belirtilerek, hükümete protestoculara yönelik şiddete son vermesi ve erken seçime gitmesi çağrısında bulunulmuştu.
Irak'taki kanlı gösteriler
Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.
Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:08 "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
00:08 AGD Üyeleri Bangladeş'teki idam kararlarını protesto etti
00:08 BM Koordinatörü Mladenov: "Gazze'nin siyasi çözüme ihtiyacı var"
00:02 AGD ÜYELERİ BANGLADEŞ'TEKİ İDAM KARARLARINI PROTESTO ETTİ
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Kasım 2019
23:56 Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi
23:22 Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması: Rabia Naz'ın tırnağında bulunan DNA aynı soyağacından bir erkeğe ait
23:22 Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz
23:02 Tazminatını ödemeden işine son verdiği işçisinin başını yardı! Kanlar içinde kaldı
22:29 Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 00:16:56