Sadr'dan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Tepki

Irak
'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın, Golan Tepeleri
üzerinde İsrail
'in egemenliğini resmen tanıdıklarını ilan eden başkanlık kararına imza atmasına tepki göstererek, Golan Tepelerinin Arap bölgesi olduğunu belirtti.
Sadr, yaklaşık 4 ay sonra ilk kez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Golan Tepeleriyle ilgili kararına tepki göstererek, "Golan, Arap'tır." ifadesini kullandı.
Gözlerden uzaktı
Irak'ta hükümet kurma sürecinde sosyal medya hesabını sık sık kullanarak açıklamalarda bulunan Şii lider, yaklaşık 4 aydır gözlerden uzak durarak, hiçbir şekilde bildirimde bulunmamıştı.
Bir süre Lübnan
'ın başkenti Beyrut
'ta bulunan Şii liderin 4 gün önce Necef
'teki Hannana bölgesinde bulunan ikametgahına geri döndüğü iddia edilmişti.
Golan Tepeleri, Donald Trump, Güncel
Kaynak: AA