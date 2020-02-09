Haberler » Güncel » Sadr Hareketi, Allavi kabinesinde parti mensubu isimlere yer verilmesi durumunda hükümeti devirecek - Haber

Sadr Hareketi, Allavi kabinesinde parti mensubu isimlere yer verilmesi durumunda hükümeti devirecek

Irak'ta Şii politikacı ve din adamı Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin kabinesinde parti mensubu isimlerin bulunması durumunda 3 gün içerisinde hükümeti devirme tehdidinde bulundu.

09.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:58Sadr Hareketi, Allavi kabinesinde parti mensubu isimlere yer verilmesi durumunda hükümeti devirecek
'ta Şii politikacı ve din adamı Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin kabinesinde parti mensubu isimlerin bulunması durumunda 3 gün içerisinde hükümeti devirme tehdidinde bulundu.
Sadr'ın Askeri Yardımcısı Kazım İsavi, başkent 'ta basına yaptığı açıklamada, "Hareket, kabinede parti mensupları ve özellikle Şii silahlı gruplardan isimlerin olduğunu duyarsa, Irak'ı Allavi için cehenneme çevirecek ve hükümeti 3 gün içinde devirecek." dedi.
Sadr Hareketi'nin hiçbir şekilde hükümetin bir parçası olmayacağını aktaran İsavi, Allavi hükümetinin kurulmasının engellenmesi halinde de Yeşil Bölge'ye baskın düzenleme tehdidinde bulundu.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, istifa eden Adil Abdulmehdi sonrası hükümeti kurma görevini 1 Şubat'ta bağımsız Şii siyasetçi Muhammed Tevfik Allavi'ye verse de sokağın Allavi'ye tepkisi dinmiyor.
Göstericiler, Allavi isminin, Mukteda es-Sadr ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri'nin ittifakı sonucu Salih'e sunulduğunu belirtiyor. Allavi ise adının 170 milletvekilinin imzasıyla Cumhurbaşkanına sunulduğunu ifade ediyor.
Muhammed Tevfik Allavi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurarak Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 23:32:46