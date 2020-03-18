Sadri Alışık'sız 25 yıl…
18 Mart 1995 yılında kaybettiğimiz beyaz perdenin bütün renklerini üstünde taşıyan büyük usta Sadri Alışık ölümünün 25. Yılında, doğum günü olan 5 Nisan da mezarı başında anılacak.
18.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:36
Turist Ömer, Ofsayt Osman, Haşmet İbriktaroğlu, Gönlü bol Arif, Banazlı İsmail, Taşkasap Necati ve bunlar gibi bir sürü efsanevi karakterin yaratıcısı,sokakta yanımızdan, hayatta yüreğimizden geçen büyük usta Sadri Alışık, 5 Nisan Pazar günü saat 12.00'de Zincirlikuyu Mezarlığında hayranlarının, meslektaşlarınınve dostlarının katılacağı bir anma töreni ile anılacak.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Zincirlikuyu, Sadri Alışık, Güncel
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