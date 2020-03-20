Saf alkol içerek ölen Shakır Rozbayev'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Zeytinburnu'nda saf alkol alan Türkmenistan Uyruklu Shakır Rozbayev kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rozbayev'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 17 Mart Salı günü Zeytinburnu'nda tekstil işçisi olarak çalışan Türkmenistan Uyruklu Shakır Rozbayev, saf alkol aldıktan sonra oturduğu Beylikdüzü ilçesinde evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği tespit edilen Rozbayev, yapılan tüm müdahalelere rağmen Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Shakır Rozbayev'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Rozbayev'in cenazesini almak isteyen yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde saf alkolden zehirlenerek ölen Türkmenistan Uyruklu 20 kişinin 4'ünün cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA