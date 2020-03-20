Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››SAF ALKOL YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN CENAZELERİ TESLİM ALINIYOR - Haberler

SAF ALKOL YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN CENAZELERİ TESLİM ALINIYOR

İSTANBUL'da saf alkol kullanımına bağlı olarak zehirlenerek hayatını kaybeden Türkmen uyruklu kişilerin cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıyor.

20.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:04
SAF ALKOL YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN CENAZELERİ TESLİM ALINIYOR

İstanbul DHA -  İSTANBUL'da saf alkol kullanımına bağlı olarak zehirlenerek hayatını kaybeden Türkmen uyruklu kişilerin cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıyor.

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu 21 kişi saf alkol kullanımına bağlı olarak zehirlenerek hayatını kaybetti. Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Ataşehir, Küçükçekmece ve Beylikdüzü'nde hayatını kaybeden ve gerekli işlemler için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen Türkmenistan uyruklu 21 kişinin cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıyor. Sabah saatlerinden itibaren işlemleri tamamlanan Türkmen uyruklu kişilerin cenazeleri yakınlarına teslim edilirken, işlemleri devam eden cenazelerin yakınları ise Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.

TEYZESİNİN OĞLUNU KAYBETTİ

İsmini paylaşmak istemeyen ve Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Türkmenistan uyruklu bir kişi, saf alkol kullanımı nedeniyle teyzesinin oğlunun hayatını kaybettiğini ifade etti. Kuzeninin virüsten korunmak için böyle bir şey içtiğini duyduğunu belirten Türkmenistan uyruklu kişi, cenazeyi memleketlerine götürmek istediğini söyledi.

ŞÜPHELİ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltındaydı. Dün akşam Esenler ve Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli daha yakalanırken, gözaltında bulunan Türkmenistan uyruklu şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntüler

-Bekleyen cenaze yakınlarından görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirdik’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirdik" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

Ptt koronavirüse karşı tüm tedbirleri alıyor - Haber Merzifon'da cuma namazı kılınmadı - Haber Ordu'da uyarılar dikkate alınmadı, banklar söküldü - Haber MUĞLA Su dolu kuyuya düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı - Haber SPOR Çağlar Söyüncü'den Evde kal çağrısı - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirdik" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim - Haberler Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading