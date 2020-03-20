Saf alkol yüzünden hayatını kaybeden Türkmenlerin cenazeleri teslim alınıyor

İstanbul DHA - İSTANBUL'da saf alkol kullanımına bağlı olarak zehirlenerek hayatını kaybeden Türkmen uyruklu kişilerin cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıyor.

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu 21 kişi saf alkol kullanımına bağlı olarak zehirlenerek hayatını kaybetti. Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Ataşehir, Küçükçekmece ve Beylikdüzü'nde hayatını kaybeden ve gerekli işlemler için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen Türkmenistan uyruklu 21 kişinin cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıyor. Sabah saatlerinden itibaren işlemleri tamamlanan Türkmen uyruklu kişilerin cenazeleri yakınlarına teslim edilirken, işlemleri devam eden cenazelerin yakınları ise Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.

TEYZESİNİN OĞLUNU KAYBETTİ

İsmini paylaşmak istemeyen ve Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Türkmenistan uyruklu bir kişi, saf alkol kullanımı nedeniyle teyzesinin oğlunun hayatını kaybettiğini ifade etti. Kuzeninin virüsten korunmak için böyle bir şey içtiğini duyduğunu belirten Türkmenistan uyruklu kişi, cenazeyi memleketlerine götürmek istediğini söyledi.

ŞÜPHELİ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltındaydı. Dün akşam Esenler ve Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli daha yakalanırken, gözaltında bulunan Türkmenistan uyruklu şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

Kaynak: DHA