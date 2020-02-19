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Şafak Mahallesine portakal bahçesi

Şafak Mahallesi'nde devasa moloz yığınlarından temizlediği 37 bin metrekarelik alanı portakal bahçesine dönüştürülüyor.

19.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:27Şafak Mahallesine portakal bahçesi
Şafak Mahallesi'nde devasa moloz yığınlarından temizlediği 37 bin metrekarelik alanı portakal bahçesine dönüştürülüyor.

Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi'nde yeşillendirme çalışması başlattığı ve molozlardan temizlediği 37 bin metrekarelik alana 160 adet yetişmiş portakal ağacı dikti. Açılacak olan imar yolları üzerinde ve konut yapılacak arazilerde bulunan portakal ağaçları, köklerinden sökülerek, Şafak Mahallesi'ndeki yeni yaşam alanına taşındı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, iş makinesiyle açılan çukurlarda, yetişmiş portakal ağaçlarını toprakla buluşturdu.

37 bin metrekare alana 160 portakal ağacı

Yeşillendirme çalışması başlatılan iki ayrı parseldeki 37 bin metrekare alan, Şafak Mahallesi ile Akdeniz Sanayi Siteleri arasında yer alıyor. Mülkiyet sorunlarından dolayı uzun yıllar yatırım yapılamayan bu alanda, dökülen molozlardan ve atılan çöplerden dolayı görsel kirlilik oluşmuştu. Kepez Belediyesi, uzun vadede yatırım yapılamayacak olan 37 bin metrekarelik arazideki moloz kirliliğini, yeşillendirme çalışmasıyla ortadan kaldırıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşillendirme kapsamında günlerce çalışarak, alandan tonlarca molozu kaldırdı. Daha sonra toprak tesviyesi yapılan ve çevresine bordür taşı döşenen araziye, 160 adet yetişmiş portakal ağacı dikti. Çim ekimin yapılacağı arazinin çevresine ahşap oturma mobilyaları da yerleştirilecek. Mahalleye oksijen sağlayacak olan devasa yeşil alanın aydınlatma ve sulama tesisatı da yapılacak.

Bahar aylarında portakal bahçesine dönüşecek olan arazinin sınırında bulunan Ahmet Hamdi Akseki ile Azem Akkaya caddelerinin asfaltı da yenileniyor. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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